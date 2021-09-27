https://ria.ru/20210927/tekhnosreda-1751953144.html

Терминатор, "Бегалет" и велосипед из фанеры: чем удивила "Техносреда"

Терминатор, "Бегалет" и велосипед из фанеры: чем удивила "Техносреда" - РИА Новости, 27.09.2021

Терминатор, "Бегалет" и велосипед из фанеры: чем удивила "Техносреда"

В Москве состоялся фестиваль "Техносреда", на котором ведущие отечественные компании, вузы и научно-исследовательские институты показали свои самые интересные... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:45

2021-09-27T17:45

2021-09-27T17:45

фото

технологии

техника

москва

вднх

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В Москве состоялся фестиваль "Техносреда", на котором ведущие отечественные компании, вузы и научно-исследовательские институты показали свои самые интересные разработки. Одно из главных событий Года науки и технологий — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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