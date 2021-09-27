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Терминатор, "Бегалет" и велосипед из фанеры: чем удивила "Техносреда"
Терминатор, "Бегалет" и велосипед из фанеры: чем удивила "Техносреда" - РИА Новости, 27.09.2021
Терминатор, "Бегалет" и велосипед из фанеры: чем удивила "Техносреда"
В Москве состоялся фестиваль "Техносреда", на котором ведущие отечественные компании, вузы и научно-исследовательские институты показали свои самые интересные... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:45
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технологии
техника
москва
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В Москве состоялся фестиваль "Техносреда", на котором ведущие отечественные компании, вузы и научно-исследовательские институты показали свои самые интересные разработки. Одно из главных событий Года науки и технологий — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, технологии, техника, москва, вднх
17:45 27.09.2021
 

Терминатор, "Бегалет" и велосипед из фанеры: чем удивила "Техносреда"

Читать ria.ru в
В Москве состоялся фестиваль "Техносреда", на котором ведущие отечественные компании, вузы и научно-исследовательские институты показали свои самые интересные разработки. Одно из главных событий Года науки и технологий — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Техносреда" объединил людей, обладающих уникальными знаниями в разных областях науки.

Робот-вездеход Atlas на всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
1 из 13

Фестиваль "Техносреда" объединил людей, обладающих уникальными знаниями в разных областях науки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетители увидели, на что способны современные технологии. На фото — вездеход для людей с ограниченными возможностями.

Вездеходы для людей с ограниченными возможностями на всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
2 из 13

Посетители увидели, на что способны современные технологии. На фото — вездеход для людей с ограниченными возможностями.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Робот-терминатор Т-800, созданный по образу героя знаменитого фильма Джеймса Кэмерона, занял достойное место на фестивале технических достижений в Москве.

Робот-терминатор Т-800 на всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
3 из 13

Робот-терминатор Т-800, созданный по образу героя знаменитого фильма Джеймса Кэмерона, занял достойное место на фестивале технических достижений в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Деревянный велосипед MEGALODON, целиком созданный пермским мастером из березовой фанеры, вызывает восторг у всех, кто его видит.

Деревянный велосипед из березовой фанеры MEGALODON на всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
4 из 13

Деревянный велосипед MEGALODON, целиком созданный пермским мастером из березовой фанеры, вызывает восторг у всех, кто его видит.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Объединенная судостроительная корпорация" показала на фестивале придуманную студентами центра "Сириус" лодку с радиоуправлением.

На всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
5 из 13

"Объединенная судостроительная корпорация" показала на фестивале придуманную студентами центра "Сириус" лодку с радиоуправлением.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетители всероссийского фестиваля технических достижений "Техносреда" на ВДНХ.

Посетители всероссийского фестиваля технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
6 из 13

Посетители всероссийского фестиваля технических достижений "Техносреда" на ВДНХ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На дискуссионных площадках обсуждали самые разные темы, от транспорта будущего и экологии до способностей мозга и вопросов генетики.

На всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
7 из 13

На дискуссионных площадках обсуждали самые разные темы, от транспорта будущего и экологии до способностей мозга и вопросов генетики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Робот "Капитан" способен вести разведку в самых труднодоступных местах. Ему не страшны ни глубокий снег, ни высокая траву, ни завалы, ни пороги.

Робот Капитан на всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
8 из 13

Робот "Капитан" способен вести разведку в самых труднодоступных местах. Ему не страшны ни глубокий снег, ни высокая траву, ни завалы, ни пороги.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Гости фестиваля "Техносреда" смогли понаблюдать, как робот-футболист Kondo Pro передвигается по полю и обращается с мячом.

Робот футболист Kondo Pro на всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
9 из 13

Гости фестиваля "Техносреда" смогли понаблюдать, как робот-футболист Kondo Pro передвигается по полю и обращается с мячом.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Электромобиль-трансформер "Бегалет HYPE", созданный в Пятигорске, умеет плавать, бегать и летать. Он разгоняется до 100 километров в час и летает со скоростью 70 километров в час. И все это — чтобы искать и спасать людей.

Электромобиль-трансформер Бегалет HYPE на всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
10 из 13

Электромобиль-трансформер "Бегалет HYPE", созданный в Пятигорске, умеет плавать, бегать и летать. Он разгоняется до 100 километров в час и летает со скоростью 70 километров в час. И все это — чтобы искать и спасать людей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

3D-протезы на всероссийском фестивале технических достижений "Техносреда" в Москве.

3D-протезы на всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
11 из 13

3D-протезы на всероссийском фестивале технических достижений "Техносреда" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Интерес у гостей вызвал экзоскелет, позволяющий переносить тяжести. Разработчики уверены, что их изобретение пригодится и военным, и гражданским.

Экзоскелет для облегчения переноса тяжелой ноши на всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
12 из 13

Интерес у гостей вызвал экзоскелет, позволяющий переносить тяжести. Разработчики уверены, что их изобретение пригодится и военным, и гражданским.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

За два дня фестиваль "Техносреда" на ВДНХ посетили около 150 тысяч человек.

Надводная беспилотная платформа Кадет-М на всероссийском фестивале технических достижений Техносреда на ВДНХ в Москве
13 из 13

За два дня фестиваль "Техносреда" на ВДНХ посетили около 150 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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