Терминатор, "Бегалет" и велосипед из фанеры: чем удивила "Техносреда"
Фестиваль "Техносреда" объединил людей, обладающих уникальными знаниями в разных областях науки.
Фестиваль "Техносреда" объединил людей, обладающих уникальными знаниями в разных областях науки.
Посетители увидели, на что способны современные технологии. На фото — вездеход для людей с ограниченными возможностями.
Посетители увидели, на что способны современные технологии. На фото — вездеход для людей с ограниченными возможностями.
Робот-терминатор Т-800, созданный по образу героя знаменитого фильма Джеймса Кэмерона, занял достойное место на фестивале технических достижений в Москве.
Робот-терминатор Т-800, созданный по образу героя знаменитого фильма Джеймса Кэмерона, занял достойное место на фестивале технических достижений в Москве.
Деревянный велосипед MEGALODON, целиком созданный пермским мастером из березовой фанеры, вызывает восторг у всех, кто его видит.
Деревянный велосипед MEGALODON, целиком созданный пермским мастером из березовой фанеры, вызывает восторг у всех, кто его видит.
"Объединенная судостроительная корпорация" показала на фестивале придуманную студентами центра "Сириус" лодку с радиоуправлением.
"Объединенная судостроительная корпорация" показала на фестивале придуманную студентами центра "Сириус" лодку с радиоуправлением.
Посетители всероссийского фестиваля технических достижений "Техносреда" на ВДНХ.
Посетители всероссийского фестиваля технических достижений "Техносреда" на ВДНХ.
На дискуссионных площадках обсуждали самые разные темы, от транспорта будущего и экологии до способностей мозга и вопросов генетики.
На дискуссионных площадках обсуждали самые разные темы, от транспорта будущего и экологии до способностей мозга и вопросов генетики.
Робот "Капитан" способен вести разведку в самых труднодоступных местах. Ему не страшны ни глубокий снег, ни высокая траву, ни завалы, ни пороги.
Робот "Капитан" способен вести разведку в самых труднодоступных местах. Ему не страшны ни глубокий снег, ни высокая траву, ни завалы, ни пороги.
Гости фестиваля "Техносреда" смогли понаблюдать, как робот-футболист Kondo Pro передвигается по полю и обращается с мячом.
Гости фестиваля "Техносреда" смогли понаблюдать, как робот-футболист Kondo Pro передвигается по полю и обращается с мячом.
Электромобиль-трансформер "Бегалет HYPE", созданный в Пятигорске, умеет плавать, бегать и летать. Он разгоняется до 100 километров в час и летает со скоростью 70 километров в час. И все это — чтобы искать и спасать людей.
Электромобиль-трансформер "Бегалет HYPE", созданный в Пятигорске, умеет плавать, бегать и летать. Он разгоняется до 100 километров в час и летает со скоростью 70 километров в час. И все это — чтобы искать и спасать людей.
3D-протезы на всероссийском фестивале технических достижений "Техносреда" в Москве.
3D-протезы на всероссийском фестивале технических достижений "Техносреда" в Москве.
Интерес у гостей вызвал экзоскелет, позволяющий переносить тяжести. Разработчики уверены, что их изобретение пригодится и военным, и гражданским.
Интерес у гостей вызвал экзоскелет, позволяющий переносить тяжести. Разработчики уверены, что их изобретение пригодится и военным, и гражданским.
За два дня фестиваль "Техносреда" на ВДНХ посетили около 150 тысяч человек.
За два дня фестиваль "Техносреда" на ВДНХ посетили около 150 тысяч человек.