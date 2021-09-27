https://ria.ru/20210927/stroitelstvol-1752003249.html
Почти 30 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Почти 30 коммерческих объектов построят в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2021
Почти 30 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Почти 30 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:14
2021-09-27T14:14
2021-09-27T14:14
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Почти 30 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта сельскохозяйственного назначения в городском округе Клин площадью почти 16 гектаров.
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