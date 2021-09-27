https://ria.ru/20210927/stabilnost-1751994319.html
Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране - РИА Новости, 27.09.2021
Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
Партия "Единая Россия" уверенно держит лидирующие позиции, и это важно, является залогом стабильности в стране, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:38
2021-09-27T13:38
2021-09-27T14:42
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" уверенно держит лидирующие позиции, и это важно, является залогом стабильности в стране, считает президент РФ Владимир Путин."Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, и я уже сказал об этом, это неизбежно вообще. А в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемии, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места – это просто по определению неизбежно", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР на выборах."Однако свои передовые позиции партия все-таки держит уверенно, и это чрезвычайно важно. Более того, с учетом победы в одномандатных округах, вновь сформирует и конституционное большинство в Государственной думе. Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны. И для страны это важно", - подчеркнул президент.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
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"Залог стабильности" – Путин о сохранении лидирующих позиций "Единой России"
Партия "Единая Россия" уверенно держит лидирующие позиции, и это важно, является залогом стабильности в стране, считает президент РФ Владимир Путин. "Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, и я уже сказал об этом, это неизбежно вообще. А в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемии, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места – это просто по определению неизбежно", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР на выборах.
2021-09-27T13:38
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф
13:38 27.09.2021 (обновлено: 14:42 27.09.2021)
Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Партия "Единая Россия
" уверенно держит лидирующие позиции, и это важно, является залогом стабильности в стране, считает президент РФ Владимир Путин
.
"Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, и я уже сказал об этом, это неизбежно вообще. А в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемии, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места – это просто по определению неизбежно", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР на выборах.
"Однако свои передовые позиции партия все-таки держит уверенно, и это чрезвычайно важно. Более того, с учетом победы в одномандатных округах, вновь сформирует и конституционное большинство в Государственной думе. Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны. И для страны это важно", - подчеркнул президент.
Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму
прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР
, КПРФ
, "Справедливая Россия
" и "Новые люди".
Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.