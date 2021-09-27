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Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ
Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2021
Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ
Мужчина, бросивший в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо, в Лионе выкрикивал: "Да здравствует революция", сообщает издание Lyon Mag. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:46
2021-09-27T14:46
2021-09-27T15:10
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лион
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Мужчина, бросивший в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо, в Лионе выкрикивал: "Да здравствует революция", сообщает издание Lyon Mag.Инцидент произошел в ходе посещения Макроном выставки в Лионе.Мужчина был задержан службой правопорядка."Он (предмет) отскочил от плеча главы государства, и служба безопасности тут же взяла под контроль молодого человека, который совершил протестный жест и выкрикнул: "Да здравствует революция!" - говорится в сообщении издания.Сообщается, что французский президент попросил свою команду встретиться с мужчиной, чтобы узнать его мотивы.
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РИА Новости
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Мужчина бросил в Макрона яйцо и попал в шею
Мужчина бросил в Макрона яйцо и попал в шею
2021-09-27T14:46
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лион, франция, эммануэль макрон, видео
14:46 27.09.2021 (обновлено: 15:10 27.09.2021)
Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ
Lyon Mag: мужчина, бросивший в Макрона "яйцо", приветствовал революцию