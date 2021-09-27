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Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ

Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2021

Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ

Мужчина, бросивший в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо, в Лионе выкрикивал: "Да здравствует революция", сообщает издание Lyon Mag. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:46

2021-09-27T14:46

2021-09-27T15:10

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лион

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Мужчина, бросивший в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо, в Лионе выкрикивал: "Да здравствует революция", сообщает издание Lyon Mag.Инцидент произошел в ходе посещения Макроном выставки в Лионе.Мужчина был задержан службой правопорядка."Он (предмет) отскочил от плеча главы государства, и служба безопасности тут же взяла под контроль молодого человека, который совершил протестный жест и выкрикнул: "Да здравствует революция!" - говорится в сообщении издания.Сообщается, что французский президент попросил свою команду встретиться с мужчиной, чтобы узнать его мотивы.

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