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Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ
Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2021
Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ
Мужчина, бросивший в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо, в Лионе выкрикивал: "Да здравствует революция", сообщает издание Lyon Mag. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:46
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в мире
лион
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Мужчина, бросивший в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо, в Лионе выкрикивал: "Да здравствует революция", сообщает издание Lyon Mag.Инцидент произошел в ходе посещения Макроном выставки в Лионе.Мужчина был задержан службой правопорядка."Он (предмет) отскочил от плеча главы государства, и служба безопасности тут же взяла под контроль молодого человека, который совершил протестный жест и выкрикнул: "Да здравствует революция!" - говорится в сообщении издания.Сообщается, что французский президент попросил свою команду встретиться с мужчиной, чтобы узнать его мотивы.
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4.7
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Мужчина бросил в Макрона яйцо и попал в шею
Мужчина бросил в Макрона яйцо и попал в шею
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в мире, лион, франция, эммануэль макрон, видео
Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ
ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Мужчина, бросивший в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо, в Лионе выкрикивал: "Да здравствует революция", сообщает издание Lyon Mag.
2021-09-27T14:46
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14:46 27.09.2021 (обновлено: 15:10 27.09.2021)
 
Бросивший в Макрона "яйцо" приветствовал революцию, сообщили СМИ

Lyon Mag: мужчина, бросивший в Макрона "яйцо", приветствовал революцию

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Мужчина, бросивший в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо, в Лионе выкрикивал: "Да здравствует революция", сообщает издание Lyon Mag.
Инцидент произошел в ходе посещения Макроном выставки в Лионе.
Мужчина был задержан службой правопорядка.
"Он (предмет) отскочил от плеча главы государства, и служба безопасности тут же взяла под контроль молодого человека, который совершил протестный жест и выкрикнул: "Да здравствует революция!" - говорится в сообщении издания.
Сообщается, что французский президент попросил свою команду встретиться с мужчиной, чтобы узнать его мотивы.
 
В миреЛионФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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