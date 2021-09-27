https://ria.ru/20210927/pyaterochka-1752019788.html

В Калмыкии потребовали от "Пятерочки" снизить цены на продукты

В Калмыкии потребовали от "Пятерочки" снизить цены на продукты - РИА Новости, 27.09.2021

В Калмыкии потребовали от "Пятерочки" снизить цены на продукты

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Калмыкии направило торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Group) предупреждение о необходимости... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:22

2021-09-27T15:22

2021-09-27T15:22

экономика

республика калмыкия

x5 retail group

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

пятерочка (сеть магазинов)

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Калмыкии направило торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Group) предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе, говорится в сообщении ФАС."Калмыцкое УФАС России направило в компанию "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка" - ред.) предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение стоимости продуктов питания. Срок исполнения предупреждения - 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что управление по Калмыкии в ходе мониторинга стоимости продуктов питания установило, что в магазинах "Пятерочка" цены на морковь и капусту установлены на более высоком уровне в Черноземельском районе, где данная торговая сеть занимает доминирующее положение, чем в столице республики, Элисте, где признаки доминирующего положения отсутствуют."Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар", - подчеркивает ФАС.

https://ria.ru/20210923/preduprezhdenie-1751411871.html

https://ria.ru/20210906/tseny-1748814128.html

республика калмыкия

россия

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экономика, республика калмыкия, x5 retail group, федеральная антимонопольная служба (фас россии), пятерочка (сеть магазинов), россия