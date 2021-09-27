Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/pyaterochka-1752019788.html
В Калмыкии потребовали от "Пятерочки" снизить цены на продукты
В Калмыкии потребовали от "Пятерочки" снизить цены на продукты - РИА Новости, 27.09.2021
В Калмыкии потребовали от "Пятерочки" снизить цены на продукты
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Калмыкии направило торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Group) предупреждение о необходимости... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:22
2021-09-27T15:22
экономика
республика калмыкия
x5 retail group
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
пятерочка (сеть магазинов)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746221156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a03b9d56239bb80e75f0692e7dac2010.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Калмыкии направило торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Group) предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе, говорится в сообщении ФАС."Калмыцкое УФАС России направило в компанию "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка" - ред.) предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение стоимости продуктов питания. Срок исполнения предупреждения - 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что управление по Калмыкии в ходе мониторинга стоимости продуктов питания установило, что в магазинах "Пятерочка" цены на морковь и капусту установлены на более высоком уровне в Черноземельском районе, где данная торговая сеть занимает доминирующее положение, чем в столице республики, Элисте, где признаки доминирующего положения отсутствуют."Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар", - подчеркивает ФАС.
https://ria.ru/20210923/preduprezhdenie-1751411871.html
https://ria.ru/20210906/tseny-1748814128.html
республика калмыкия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746221156_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_e469d26c86ac471ed82132682d1a626f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, республика калмыкия, x5 retail group, федеральная антимонопольная служба (фас россии), пятерочка (сеть магазинов), россия
15:22 27.09.2021
 
В Калмыкии потребовали от "Пятерочки" снизить цены на продукты

УФАС по Калмыкии предупредила "Пятерочку" о необходимости снизить цены на продукты

© Фото : торговая сеть "Пятёрочка"Торговая сеть "Пятёрочка"
Торговая сеть Пятёрочка - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : торговая сеть "Пятёрочка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Калмыкии направило торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Group) предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе, говорится в сообщении ФАС.
"Калмыцкое УФАС России направило в компанию "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка" - ред.) предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение стоимости продуктов питания. Срок исполнения предупреждения - 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле", - говорится в сообщении.
ФАС - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 10:31
ФАС выдала предупреждение "Пятерочке" и "Магниту"
Ведомство указывает, что управление по Калмыкии в ходе мониторинга стоимости продуктов питания установило, что в магазинах "Пятерочка" цены на морковь и капусту установлены на более высоком уровне в Черноземельском районе, где данная торговая сеть занимает доминирующее положение, чем в столице республики, Элисте, где признаки доминирующего положения отсутствуют.
"Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар", - подчеркивает ФАС.
Девушка у прилавка с овощами в магазине Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 09:11
Рязанское УФАС завело антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"
 
ЭкономикаРеспублика КалмыкияX5 Retail GroupФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Пятерочка (сеть магазинов)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Лента новостейМолния