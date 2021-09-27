https://ria.ru/20210927/putin-1751921491.html

Путин назвал "мрачноватой" шутку Жириновского о смехе перед арестом

Путин назвал "мрачноватой" шутку Жириновского о смехе перед арестом - РИА Новости, 27.09.2021

Путин назвал "мрачноватой" шутку Жириновского о смехе перед арестом

Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с главами прошедших в Госдуму партий одной репликой остановил обмен колкостями между лидером ЛДПР... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T01:24

2021-09-27T01:24

2021-09-27T02:30

политика

владимир жириновский

владимир путин

геннадий зюганов

вячеслав володин

госдума рф

сергей миронов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750571203_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_3f365a7f3a9eee07fab99345b0d58681.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с главами прошедших в Госдуму партий одной репликой остановил обмен колкостями между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой "Справедливой России" Сергеем Мироновым. Видео телеканала "Россия 24" опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.Путин зашел в кабинет и услышал отрывки беседы представителей партий. Жириновский заявил Миронову, что тому "нечего сказать", на что тот ответил, что "хорошо смеется тот, кто смеется последний". "Последний перед арестом, в камеру идет последний!" — ответил глава ЛДПР."Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший", — обратился к нему Путин, подключившись к видеоконференции.Встреча по итогам выборовВстреча президента с руководством партий, прошедших в парламент по итогам прошедших выборов, состоялась в субботу. С Путиным встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Мироновым.В ходе встречи глава государства пожелал всем успеха. "Уверен, что и опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы, которые будут представлены в Думе, осознают свою ответственность перед Россией и сделают все для того, чтобы оправдать доверие, высокое доверие, которое им оказали избиратели", - сказал Путин.При этом президент заявил о необходимости выполнить все предвыборные обещания. "Не важно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", - подчеркнул он.Выборы в ГосдумуГолосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы.По данным Центризбиркома, после обработки ста процентов протоколов УИК в парламенте нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме.Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат — и "Новые люди" (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html

https://ria.ru/20210924/vybory-1751635962.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир жириновский, владимир путин, геннадий зюганов, вячеслав володин, госдума рф, сергей миронов, россия