Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/putin-1751921491.html
Путин назвал "мрачноватой" шутку Жириновского о смехе перед арестом
Путин назвал "мрачноватой" шутку Жириновского о смехе перед арестом - РИА Новости, 27.09.2021
Путин назвал "мрачноватой" шутку Жириновского о смехе перед арестом
Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с главами прошедших в Госдуму партий одной репликой остановил обмен колкостями между лидером ЛДПР... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:24
2021-09-27T02:30
политика
владимир жириновский
владимир путин
геннадий зюганов
вячеслав володин
госдума рф
сергей миронов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750571203_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_3f365a7f3a9eee07fab99345b0d58681.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с главами прошедших в Госдуму партий одной репликой остановил обмен колкостями между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой "Справедливой России" Сергеем Мироновым. Видео телеканала "Россия 24" опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.Путин зашел в кабинет и услышал отрывки беседы представителей партий. Жириновский заявил Миронову, что тому "нечего сказать", на что тот ответил, что "хорошо смеется тот, кто смеется последний". "Последний перед арестом, в камеру идет последний!" — ответил глава ЛДПР."Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший", — обратился к нему Путин, подключившись к видеоконференции.Встреча по итогам выборовВстреча президента с руководством партий, прошедших в парламент по итогам прошедших выборов, состоялась в субботу. С Путиным встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Мироновым.В ходе встречи глава государства пожелал всем успеха. "Уверен, что и опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы, которые будут представлены в Думе, осознают свою ответственность перед Россией и сделают все для того, чтобы оправдать доверие, высокое доверие, которое им оказали избиратели", - сказал Путин.При этом президент заявил о необходимости выполнить все предвыборные обещания. "Не важно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", - подчеркнул он.Выборы в ГосдумуГолосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы.По данным Центризбиркома, после обработки ста процентов протоколов УИК в парламенте нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме.Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат — и "Новые люди" (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.
https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html
https://ria.ru/20210924/vybory-1751635962.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750571203_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_67f8e1f2d1fcd32d58f2b69c5486f4b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир жириновский, владимир путин, геннадий зюганов, вячеслав володин, госдума рф, сергей миронов, россия
01:24 27.09.2021 (обновлено: 02:30 27.09.2021)
 
Путин назвал "мрачноватой" шутку Жириновского о смехе перед арестом

Путин назвал шутку Жириновского о смехе перед арестом "мрачноватой"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с главами прошедших в Госдуму партий одной репликой остановил обмен колкостями между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой "Справедливой России" Сергеем Мироновым. Видео телеканала "Россия 24" опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
Путин зашел в кабинет и услышал отрывки беседы представителей партий. Жириновский заявил Миронову, что тому "нечего сказать", на что тот ответил, что "хорошо смеется тот, кто смеется последний". "Последний перед арестом, в камеру идет последний!" — ответил глава ЛДПР.
"Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший", — обратился к нему Путин, подключившись к видеоконференции.

Встреча по итогам выборов

Встреча президента с руководством партий, прошедших в парламент по итогам прошедших выборов, состоялась в субботу. С Путиным встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Мироновым.
В ходе встречи глава государства пожелал всем успеха. "Уверен, что и опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы, которые будут представлены в Думе, осознают свою ответственность перед Россией и сделают все для того, чтобы оправдать доверие, высокое доверие, которое им оказали избиратели", - сказал Путин.
При этом президент заявил о необходимости выполнить все предвыборные обещания. "Не важно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 16:28Выборы в Государственную думу
Путин поставил задачи перед новой Госдумой

Выборы в Госдуму

Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы.
По данным Центризбиркома, после обработки ста процентов протоколов УИК в парламенте нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме.
Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат — и "Новые люди" (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.
Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 14:32Выборы в Государственную думу
Памфилова оценила работу ЦИК на выборах в Госдуму
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийВладимир ПутинГеннадий ЗюгановВячеслав ВолодинГосдума РФСергей МироновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
13:39Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
13:39Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
13:38Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
13:37Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири
13:37"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
13:37Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал про ночь после выборов
13:36Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
Лента новостейМолния