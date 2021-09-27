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Путин поручил представить идеи по освещению работы приютов для животных
Путин поручил представить идеи по освещению работы приютов для животных - РИА Новости, 27.09.2021
Путин поручил представить идеи по освещению работы приютов для животных
Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября представить идеи по освещению в интернете работы приютов для животных. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T20:02
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября представить идеи по освещению в интернете работы приютов для животных."Правительству РФ ... с учетом ранее данных поручений представить предложения по информационному сопровождению деятельности приютов для животных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.Срок выполнения поручения - до 30 ноября.
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общество, владимир путин, россия
20:02 27.09.2021
 
Путин поручил представить идеи по освещению работы приютов для животных

Путин поручил представить идеи освещения в интернете работы приютов для животных

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВетеринарная станция и приют для бродячих собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября представить идеи по освещению в интернете работы приютов для животных.
"Правительству РФ ... с учетом ранее данных поручений представить предложения по информационному сопровождению деятельности приютов для животных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Срок выполнения поручения - до 30 ноября.
Пойманные беспризорные собаки в кузове микроавтобуса общественной благотворительной организации Бездомный пёс во время рейда по отлову бродячих животных в Красноярске - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 08:00
Черные приюты. Кто наживается на "собачьих" контрактах с государством
 
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