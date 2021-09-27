https://ria.ru/20210927/priyuty-1752074234.html

Путин поручил представить идеи по освещению работы приютов для животных

Путин поручил представить идеи по освещению работы приютов для животных - РИА Новости, 27.09.2021

Путин поручил представить идеи по освещению работы приютов для животных

Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября представить идеи по освещению в интернете работы приютов для животных. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T20:02

2021-09-27T20:02

2021-09-27T20:02

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября представить идеи по освещению в интернете работы приютов для животных."Правительству РФ ... с учетом ранее данных поручений представить предложения по информационному сопровождению деятельности приютов для животных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.Срок выполнения поручения - до 30 ноября.

https://ria.ru/20210916/otlov-1750216385.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия