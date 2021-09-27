https://ria.ru/20210927/pretenzii-1751964664.html

"Я терпел ее претензии". Разбираем в подкасте "Страхи"

"Я терпел ее претензии". Разбираем в подкасте "Страхи" - РИА Новости, 27.09.2021

"Я терпел ее претензии". Разбираем в подкасте "Страхи"

Не разговаривать о претензиях к партнеру чревато тем, что накопившиеся негативные эмоции однажды обязательно превратятся в большой взрыв. А если все высказать - может привести к обидам или ссорам. В какой момент нужно начинать делиться претензиями и как правильно говорить о том, что "наболело" не разрушая отношения, а наоборот – укрепляя их?

2021-09-27T12:00

2021-09-27T12:00

2021-09-27T12:00

страхи

общество

семья

наталья лосева

психология

подкаст

отношения

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"Я терпел ее претензии". Разбираем в подкасте "Страхи" Не разговаривать о претензиях к партнеру чревато тем, что накопившиеся негативные эмоции однажды обязательно превратятся в большой взрыв. А если все высказать - может привести к обидам или ссорам. В какой момент нужно начинать делиться претензиями и как правильно говорить о том, что "наболело" не разрушая отношения, а наоборот – укрепляя их? audio/mpeg

"Я терпел ее претензии". Разбираем в подкасте "Страхи" Не разговаривать о претензиях к партнеру чревато тем, что накопившиеся негативные эмоции однажды обязательно превратятся в большой взрыв. А если все высказать - может привести к обидам или ссорам. В какой момент нужно начинать делиться претензиями и как правильно говорить о том, что "наболело" не разрушая отношения, а наоборот – укрепляя их? audio/mpeg

В 3-м сезоне подкаста "Страхи" соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский объясняет откуда берутся претензии в паре и как с ними должны работать влюбленные на примере истории героя выпуска Александра.03:00 История героя Александра04:35 Разница между претензией и самопредъявлением06:10 Как правильно говорить о своих претензиях и желаниях08:50 Когда лучше промолчать16:30 Если человек пускается на манипуляции, а не прямо говорит о своих желаниях - значит у него нет возможности их озвучить17:10 Под самыми разными негативными переживаниями - ревность, тоска, зависть, стоит базовое чувство - страх18:25 Наша психика боится не любой критики, а только заслуженной20:20 Противоположность претензиямЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, наталья лосева, психология, подкаст, отношения, аудио