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В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте
В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте - РИА Новости, 27.09.2021
В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте
Правительство РФ не поддерживает законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста, законодательная инициатива коммунистов не соответствует... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:43
2021-09-27T12:43
2021-09-27T12:43
общество
пенсионная реформа в россии
госдума рф
кпрф
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста, законодательная инициатива коммунистов не соответствует концепции "повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям", говорится в заключении кабмина.Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года."Предусмотренные законопроектом изменения не соответствуют концепции федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", обеспечивающей повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, а также долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров, в том числе посредством ежегодной индексации размеров пенсий выше уровня инфляции", - говорится в отзыве правительства, размещенном в электронной базе данных Госдумы.Указанный федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, предусматривает повышение пенсионного возраста поэтапно в течение разумного переходного периода, отметили в кабмине. Таким образом, назначение страховых пенсий по старости на общих основаниях в новом нормативном возрасте (в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам) начнет осуществляться только в 2028 году.В пояснительной записке к законопроекту, внесенному КПРФ, в свою очередь, отсутствуют объективные обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений, говорится в заключении."Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация предлагаемых положений потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета. Однако соответствующие бюджетные ассигнования федеральными законами "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" не предусмотрены", - констатировали в кабмине.Также отмечается, что проект, внесенный коммунистами, "в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия"."С учетом изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - заключили в правительстве.
https://ria.ru/20210818/pensiya-1746194389.html
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общество, пенсионная реформа в россии, госдума рф, кпрф, россия
В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте
Правительство не поддержало законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста, законодательная инициатива коммунистов не соответствует концепции "повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям", говорится в заключении кабмина.
Депутаты Госдумы
от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года.
"Предусмотренные законопроектом изменения не соответствуют концепции федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", обеспечивающей повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, а также долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров, в том числе посредством ежегодной индексации размеров пенсий выше уровня инфляции", - говорится в отзыве правительства, размещенном в электронной базе данных Госдумы.
Указанный федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, предусматривает повышение пенсионного возраста поэтапно в течение разумного переходного периода, отметили в кабмине. Таким образом, назначение страховых пенсий по старости на общих основаниях в новом нормативном возрасте (в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам) начнет осуществляться только в 2028 году.
В пояснительной записке к законопроекту, внесенному КПРФ
, в свою очередь, отсутствуют объективные обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений, говорится в заключении.
"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация предлагаемых положений потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета. Однако соответствующие бюджетные ассигнования федеральными законами "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" не предусмотрены", - констатировали в кабмине.
Также отмечается, что проект, внесенный коммунистами, "в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия".
"С учетом изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - заключили в правительстве.