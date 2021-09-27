https://ria.ru/20210927/pensionnyy_vozrast-1751979015.html

В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте

В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте - РИА Новости, 27.09.2021

В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте

Правительство РФ не поддерживает законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста, законодательная инициатива коммунистов не соответствует... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:43

2021-09-27T12:43

2021-09-27T12:43

общество

пенсионная реформа в россии

госдума рф

кпрф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_0:72:2001:1197_1920x0_80_0_0_19d03195d9125315752556f73c44a57e.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста, законодательная инициатива коммунистов не соответствует концепции "повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям", говорится в заключении кабмина.Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года."Предусмотренные законопроектом изменения не соответствуют концепции федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", обеспечивающей повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, а также долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров, в том числе посредством ежегодной индексации размеров пенсий выше уровня инфляции", - говорится в отзыве правительства, размещенном в электронной базе данных Госдумы.Указанный федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, предусматривает повышение пенсионного возраста поэтапно в течение разумного переходного периода, отметили в кабмине. Таким образом, назначение страховых пенсий по старости на общих основаниях в новом нормативном возрасте (в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам) начнет осуществляться только в 2028 году.В пояснительной записке к законопроекту, внесенному КПРФ, в свою очередь, отсутствуют объективные обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений, говорится в заключении."Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация предлагаемых положений потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета. Однако соответствующие бюджетные ассигнования федеральными законами "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" не предусмотрены", - констатировали в кабмине.Также отмечается, что проект, внесенный коммунистами, "в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия"."С учетом изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - заключили в правительстве.

https://ria.ru/20210818/pensiya-1746194389.html

https://ria.ru/20210818/proekt-1746219547.html

https://ria.ru/20210925/pensiya-1751789241.html

https://ria.ru/20210409/pensiya-1727617636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсионная реформа в россии, госдума рф, кпрф, россия