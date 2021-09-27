Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/pensionnyy_vozrast-1751979015.html
В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте
В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте - РИА Новости, 27.09.2021
В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте
Правительство РФ не поддерживает законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста, законодательная инициатива коммунистов не соответствует... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:43
2021-09-27T12:43
общество
пенсионная реформа в россии
госдума рф
кпрф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_0:72:2001:1197_1920x0_80_0_0_19d03195d9125315752556f73c44a57e.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста, законодательная инициатива коммунистов не соответствует концепции "повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям", говорится в заключении кабмина.Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года."Предусмотренные законопроектом изменения не соответствуют концепции федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", обеспечивающей повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, а также долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров, в том числе посредством ежегодной индексации размеров пенсий выше уровня инфляции", - говорится в отзыве правительства, размещенном в электронной базе данных Госдумы.Указанный федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, предусматривает повышение пенсионного возраста поэтапно в течение разумного переходного периода, отметили в кабмине. Таким образом, назначение страховых пенсий по старости на общих основаниях в новом нормативном возрасте (в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам) начнет осуществляться только в 2028 году.В пояснительной записке к законопроекту, внесенному КПРФ, в свою очередь, отсутствуют объективные обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений, говорится в заключении."Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация предлагаемых положений потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета. Однако соответствующие бюджетные ассигнования федеральными законами "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" не предусмотрены", - констатировали в кабмине.Также отмечается, что проект, внесенный коммунистами, "в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия"."С учетом изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - заключили в правительстве.
https://ria.ru/20210818/pensiya-1746194389.html
https://ria.ru/20210818/proekt-1746219547.html
https://ria.ru/20210925/pensiya-1751789241.html
https://ria.ru/20210409/pensiya-1727617636.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_154:0:1845:1268_1920x0_80_0_0_33bc5647433960581de6396c259fdb84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пенсионная реформа в россии, госдума рф, кпрф, россия
12:43 27.09.2021
 
В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте

Правительство не поддержало законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста, законодательная инициатива коммунистов не соответствует концепции "повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям", говорится в заключении кабмина.
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 11:51
Возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, заявили в Совфеде
"Предусмотренные законопроектом изменения не соответствуют концепции федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", обеспечивающей повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, а также долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров, в том числе посредством ежегодной индексации размеров пенсий выше уровня инфляции", - говорится в отзыве правительства, размещенном в электронной базе данных Госдумы.
Указанный федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, предусматривает повышение пенсионного возраста поэтапно в течение разумного переходного периода, отметили в кабмине. Таким образом, назначение страховых пенсий по старости на общих основаниях в новом нормативном возрасте (в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам) начнет осуществляться только в 2028 году.
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 14:15
Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
В пояснительной записке к законопроекту, внесенному КПРФ, в свою очередь, отсутствуют объективные обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений, говорится в заключении.
"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация предлагаемых положений потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета. Однако соответствующие бюджетные ассигнования федеральными законами "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" не предусмотрены", - констатировали в кабмине.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 17:30Выборы в Государственную думу
Миронов предложил Путину вернуть пенсионный возраст
Также отмечается, что проект, внесенный коммунистами, "в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия".
"С учетом изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - заключили в правительстве.
Мужчина с книгой - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 19:23
Пенсионный возраст в 2021 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины
 
ОбществоПенсионная реформа в РоссииГосдума РФКПРФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:39Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
13:39Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
13:38Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
13:37Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири
13:37"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
13:37Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал про ночь после выборов
13:36Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
13:12В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам 0:13
Лента новостейМолния