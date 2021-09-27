https://ria.ru/20210927/organizator-1751978518.html

Задержан организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли альпинисты

Задержан организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли альпинисты - РИА Новости, 27.09.2021

Задержан организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли альпинисты

В Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:41

2021-09-27T12:41

2021-09-27T13:24

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

нальчик

кабардино-балкарская республика (кбр)

эльбрус

россия

гибель альпинистов на эльбрусе

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НАЛЬЧИК, 27 сен — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК."В ближайшее время следствие планирует выйти с ходатайством в суд о его аресте", — сказал собеседник агентства.На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа из 19 альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасти удалось только 14 из них, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых из них позже выписали. Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек, и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html

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эльбрус

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе