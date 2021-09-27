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Задержан организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли альпинисты
Задержан организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли альпинисты - РИА Новости, 27.09.2021
Задержан организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли альпинисты
В Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:41
2021-09-27T13:24
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
кабардино-балкарская республика (кбр)
эльбрус
россия
гибель альпинистов на эльбрусе
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НАЛЬЧИК, 27 сен — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК."В ближайшее время следствие планирует выйти с ходатайством в суд о его аресте", — сказал собеседник агентства.На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа из 19 альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасти удалось только 14 из них, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых из них позже выписали. Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек, и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе
12:41 27.09.2021 (обновлено: 13:24 27.09.2021)
 
Задержан организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли альпинисты

В КБР задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НАЛЬЧИК, 27 сен — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.
"В ближайшее время следствие планирует выйти с ходатайством в суд о его аресте", — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа из 19 альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасти удалось только 14 из них, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых из них позже выписали.
Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.
Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек, и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 19:19
Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)НальчикКабардино-Балкарская Республика (КБР)ЭльбрусРоссияГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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