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Похитители в Нигерии освободили десять захваченных учеников
Похитители в Нигерии освободили десять захваченных учеников - РИА Новости, 27.09.2021
Похитители в Нигерии освободили десять захваченных учеников
Похитители в нигерийском штате Кадуна освободили еще 10 учащихся, похищенных в начале июля, сообщает местная газета Punch. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:25
2021-09-27T11:28
в мире
нигерия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Похитители в нигерийском штате Кадуна освободили еще 10 учащихся, похищенных в начале июля, сообщает местная газета Punch."Десять из оставшихся 21 учащихся... баптистской старшей школы в штате Кадуна были освобождены бандитами в воскресенье", - пишет газета в понедельник.Отмечается, что родители учеников за освобождение выплатили похитителям выкуп в размере 100 миллионов найр (около 243 тысяч долларов). При этом некоторым пришлось продать свое имущество.По данным газеты, полиция еще не подтвердила освобождение, однако источник в органах безопасности сообщил, что ученики действительно были освобождены и воссоединились с родителями.Ранее газета Punch сообщила, что оперативники специального тактического отряда полиции Нигерии задержали троих подозреваемых в похищении более 100 учащихся школы-интерната в северном штате Кадуна.В июле радиостанция Invicta сообщила, что неизвестные лица ворвались в среднюю школу в штате Кадуна в северной части Нигерии и похитили более сотни учеников. По данным агентства Синьхуа, позднее полиция сообщила об освобождении по меньшей мере 27 учеников.
https://ria.ru/20210901/pokhischenie-1748223013.html
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в мире, нигерия
11:25 27.09.2021 (обновлено: 11:28 27.09.2021)
 
Похитители в Нигерии освободили десять захваченных учеников

Похитители в Нигерии освободили десять учеников, захваченных в начале июля

© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Похитители в нигерийском штате Кадуна освободили еще 10 учащихся, похищенных в начале июля, сообщает местная газета Punch.
"Десять из оставшихся 21 учащихся... баптистской старшей школы в штате Кадуна были освобождены бандитами в воскресенье", - пишет газета в понедельник.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 18:59
СМИ: в Нигерии похитили из школы более ста учеников и учителей
Отмечается, что родители учеников за освобождение выплатили похитителям выкуп в размере 100 миллионов найр (около 243 тысяч долларов). При этом некоторым пришлось продать свое имущество.
По данным газеты, полиция еще не подтвердила освобождение, однако источник в органах безопасности сообщил, что ученики действительно были освобождены и воссоединились с родителями.
Ранее газета Punch сообщила, что оперативники специального тактического отряда полиции Нигерии задержали троих подозреваемых в похищении более 100 учащихся школы-интерната в северном штате Кадуна.
В июле радиостанция Invicta сообщила, что неизвестные лица ворвались в среднюю школу в штате Кадуна в северной части Нигерии и похитили более сотни учеников. По данным агентства Синьхуа, позднее полиция сообщила об освобождении по меньшей мере 27 учеников.
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
25 июля, 15:10
Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
 
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