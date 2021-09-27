https://ria.ru/20210927/nigeriya-1751960703.html

Похитители в Нигерии освободили десять захваченных учеников

Похитители в Нигерии освободили десять захваченных учеников - РИА Новости, 27.09.2021

Похитители в Нигерии освободили десять захваченных учеников

Похитители в нигерийском штате Кадуна освободили еще 10 учащихся, похищенных в начале июля, сообщает местная газета Punch. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:25

2021-09-27T11:25

2021-09-27T11:28

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нигерия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Похитители в нигерийском штате Кадуна освободили еще 10 учащихся, похищенных в начале июля, сообщает местная газета Punch."Десять из оставшихся 21 учащихся... баптистской старшей школы в штате Кадуна были освобождены бандитами в воскресенье", - пишет газета в понедельник.Отмечается, что родители учеников за освобождение выплатили похитителям выкуп в размере 100 миллионов найр (около 243 тысяч долларов). При этом некоторым пришлось продать свое имущество.По данным газеты, полиция еще не подтвердила освобождение, однако источник в органах безопасности сообщил, что ученики действительно были освобождены и воссоединились с родителями.Ранее газета Punch сообщила, что оперативники специального тактического отряда полиции Нигерии задержали троих подозреваемых в похищении более 100 учащихся школы-интерната в северном штате Кадуна.В июле радиостанция Invicta сообщила, что неизвестные лица ворвались в среднюю школу в штате Кадуна в северной части Нигерии и похитили более сотни учеников. По данным агентства Синьхуа, позднее полиция сообщила об освобождении по меньшей мере 27 учеников.

https://ria.ru/20210901/pokhischenie-1748223013.html

https://ria.ru/20210725/nigeriya-1742802178.html

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в мире, нигерия