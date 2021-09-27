https://ria.ru/20210927/moskva-1751932257.html
В Москве с начала года заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит
В Москве с начала года заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит - РИА Новости, 27.09.2021
В Москве с начала года заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит
С начала этого года в Москве заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит в жилых домах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T08:11
2021-09-27T08:11
2021-09-27T12:25
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. С начала этого года в Москве заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит в жилых домах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С начала этого года в Москве заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит в жилых домах. На сегодняшний день в столице почти 2 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы. В прошлом году в ходе проверок выявили более 200 тысяч устаревших плит, свыше 90% из них в этом году уже заменили на новые, отвечающие современным требованиям безопасности", - отметил Бирюков.Он подчеркнул важность своевременной замены газовых плит, так как устаревшее оборудование может стать причиной возникновения аварийных ситуаций.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в соответствии с правилами с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.Заместитель мэра сообщил, что сотрудники столичного газового хозяйства проводят регулярные проверки газового оборудования в жилом фонде. Эти мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные газовые плиты и предупредить их владельцев об опасности использования такого оборудования.
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общество, москва, петр бирюков
08:11 27.09.2021 (обновлено: 12:25 27.09.2021)
В Москве с начала года заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит
Заммэра Бирюков: в Москве с начала года заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
С начала этого года в Москве
заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит в жилых домах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"С начала этого года в Москве заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит в жилых домах. На сегодняшний день в столице почти 2 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы. В прошлом году в ходе проверок выявили более 200 тысяч устаревших плит, свыше 90% из них в этом году уже заменили на новые, отвечающие современным требованиям безопасности", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул важность своевременной замены газовых плит, так как устаревшее оборудование может стать причиной возникновения аварийных ситуаций.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно, в том числе из-за отсутствия запчастей, необходима замена",- пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в соответствии с правилами с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
"Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Льготные категории граждан могут получить соответствующие субсидии, обратившись в органы соцобеспечения",- отметил Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что сотрудники столичного газового хозяйства проводят регулярные проверки газового оборудования в жилом фонде. Эти мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные газовые плиты и предупредить их владельцев об опасности использования такого оборудования.