https://ria.ru/20210927/modernizatsiya-1751985736.html

Почти 680 миллионов рублей вложат в модернизацию птицефабрики в Подмосковье

Почти 680 миллионов рублей вложат в модернизацию птицефабрики в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2021

Почти 680 миллионов рублей вложат в модернизацию птицефабрики в Подмосковье

Почти 680 миллионов рублей вложат в модернизацию птицефабрики в городском округе Орехово-Зуево Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:10

2021-09-27T13:10

2021-09-27T13:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Почти 680 миллионов рублей вложат в модернизацию птицефабрики в городском округе Орехово-Зуево Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.В ведомстве отметили, что в начале октября на птицефабрике в деревне Малая Дубна после реконструкции открываются первые шесть птичников. По словам министра сельского хозяйства Подмосковья Сергея Воскресенского там был произведен монтаж новых коммуникаций, косметический ремонт, а также закуплено новое оборудование для содержания птицы."Проект птицефабрики предполагает поочередный ремонт всего 29 птичников для последующего производства инкубационного яйца для собственных нужд предприятия и на реализацию в общем объеме 40 миллионов штук в год. Птицефабрика будет рассчитана на 250 тысяч птице-мест. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 680 миллионов рублей", - рассказал Воскресенский.

https://realty.ria.ru/20210706/teplo-1740114322.html

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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московская область (подмосковье), орехово-зуево