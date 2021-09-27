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Почти 680 миллионов рублей вложат в модернизацию птицефабрики в Подмосковье
Почти 680 миллионов рублей вложат в модернизацию птицефабрики в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2021
Почти 680 миллионов рублей вложат в модернизацию птицефабрики в Подмосковье
Почти 680 миллионов рублей вложат в модернизацию птицефабрики в городском округе Орехово-Зуево Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:10
2021-09-27T13:10
2021-09-27T13:10
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Почти 680 миллионов рублей вложат в модернизацию птицефабрики в городском округе Орехово-Зуево Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.В ведомстве отметили, что в начале октября на птицефабрике в деревне Малая Дубна после реконструкции открываются первые шесть птичников. По словам министра сельского хозяйства Подмосковья Сергея Воскресенского там был произведен монтаж новых коммуникаций, косметический ремонт, а также закуплено новое оборудование для содержания птицы."Проект птицефабрики предполагает поочередный ремонт всего 29 птичников для последующего производства инкубационного яйца для собственных нужд предприятия и на реализацию в общем объеме 40 миллионов штук в год. Птицефабрика будет рассчитана на 250 тысяч птице-мест. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 680 миллионов рублей", - рассказал Воскресенский.
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