https://ria.ru/20210927/miratorg-1752042362.html
В холдинге "Мираторг" под Белгородом выявили африканскую чуму свиней
В холдинге "Мираторг" под Белгородом выявили африканскую чуму свиней - РИА Новости, 27.09.2021
В холдинге "Мираторг" под Белгородом выявили африканскую чуму свиней
Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали на площадке агрохолдинга "Мираторг" в Белгородской области, сообщило управление Россельхознадзора по трем... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:00
2021-09-27T17:00
2021-09-27T18:40
общество
мираторг
белгородская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
происшествия
корочанский район
липецкая область
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали на площадке агрохолдинга "Мираторг" в Белгородской области, сообщило управление Россельхознадзора по трем регионам.Диагноз установили 22 сентября, выделив генетический материал вируса из 30 проб, которые отобрали у свиней, принадлежащих ООО "Мираторг-Белгород". В соответствии с постановлением губернатора на площадке "Бродок-2" установили карантин.Территорию признали эпизоотическим очагом, в радиусе пяти километров от ее границ определили угрожаемую зону, десяти — зону наблюдения.В ведомстве добавили, что сейчас там проводят мероприятия по ликвидации очага АЧС.
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общество, мираторг, белгородская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия, корочанский район, липецкая область
17:00 27.09.2021 (обновлено: 18:40 27.09.2021)
В холдинге "Мираторг" под Белгородом выявили африканскую чуму свиней
На площадке агрохолдинга "Мираторг" в Белгородской области выявили африканскую чуму свиней