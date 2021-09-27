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Губернатор Рязанской области отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Рязанской области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Губернатор Рязанской области отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Денис Арапов. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:59
2021-09-27T10:59
2021-09-27T10:59
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РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Денис Арапов."Губернатор сегодня написал заявление на отказ от получения депутатского мандата. Как он раньше уже заявлял, он рассчитывает работать дальше на благо жителей Рязанской области. Его в регион направил президент, и он будет дальше продолжать выполнять поручения президента", - сказал пресс-секретарь губернатора.Николай Любимов 14 февраля 2017 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Рязанской области, в сентябре того же года победил на выборах и 18 сентября вступил в должность.Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по одному мандату, самовыдвиженцы - 5 мандатов.
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политика, рязанская область, госдума рф, николай любимов, россия
Губернатор Рязанской области отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Рязанской области Любимов отказался от мандата депутата Госдумы