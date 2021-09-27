https://ria.ru/20210927/lyubimov-1751955334.html

Губернатор Рязанской области отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Рязанской области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021

Губернатор Рязанской области отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Денис Арапов. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:59

2021-09-27T10:59

2021-09-27T10:59

выборы в государственную думу

политика

рязанская область

госдума рф

николай любимов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg

РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Денис Арапов."Губернатор сегодня написал заявление на отказ от получения депутатского мандата. Как он раньше уже заявлял, он рассчитывает работать дальше на благо жителей Рязанской области. Его в регион направил президент, и он будет дальше продолжать выполнять поручения президента", - сказал пресс-секретарь губернатора.Николай Любимов 14 февраля 2017 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Рязанской области, в сентябре того же года победил на выборах и 18 сентября вступил в должность.Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по одному мандату, самовыдвиженцы - 5 мандатов.

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рязанская область, госдума рф, николай любимов, россия