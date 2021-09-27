Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210927/kuyvashev-1752024609.html
Глава Свердловской области отказался от мандата депутата заксобрания
Глава Свердловской области отказался от мандата депутата заксобрания - РИА Новости, 27.09.2021
Глава Свердловской области отказался от мандата депутата заксобрания
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщил секретарь избирательной комиссии области Игорь... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:48
2021-09-27T15:48
выборы в государственную думу
политика
свердловская область
единая россия
яблоко
лдпр
евгений куйвашев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402452_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_98172bf7e93d40fdbe59a96b02f7673d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщил секретарь избирательной комиссии области Игорь Буртов."В избирательную комиссию Свердловской области поступило заявление об отказе от получения депутатского мандата от Куйвашева Евгения Владимировича", - сказал Буртов в ходе заседания комиссии.Трансляция заседания велась на официальной странице избиркома в YouTube.Выборы в заксобрание региона проходили с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" набрала большинство голосов избирателей - 35,56%, на втором месте – КПРФ с 22,98% голосов, на третьем месте "Справедливая Россия – За правду" – 14,50%. ЛДПР и "Новые люди" набрали чуть более 9%, "Яблоко" - 2,75%, "Зеленая альтернатива" - 1,24%. "Партия роста" набрала менее 1%.
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402452_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_2c3a11547b5215e97a98514291db6c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, свердловская область, единая россия, яблоко, лдпр, евгений куйвашев
15:48 27.09.2021
 
Глава Свердловской области отказался от мандата депутата заксобрания

Глава Свердловской области Куйвашев отказался от мандата депутата заксобрания региона

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщил секретарь избирательной комиссии области Игорь Буртов.
"В избирательную комиссию Свердловской области поступило заявление об отказе от получения депутатского мандата от Куйвашева Евгения Владимировича", - сказал Буртов в ходе заседания комиссии.
Трансляция заседания велась на официальной странице избиркома в YouTube.
Выборы в заксобрание региона проходили с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" набрала большинство голосов избирателей - 35,56%, на втором месте – КПРФ с 22,98% голосов, на третьем месте "Справедливая Россия – За правду" – 14,50%. ЛДПР и "Новые люди" набрали чуть более 9%, "Яблоко" - 2,75%, "Зеленая альтернатива" - 1,24%. "Партия роста" набрала менее 1%.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСвердловская областьЕдиная РоссияЯблокоЛДПРЕвгений Куйвашев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Лента новостейМолния