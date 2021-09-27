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Глава Свердловской области отказался от мандата депутата заксобрания

Глава Свердловской области отказался от мандата депутата заксобрания - РИА Новости, 27.09.2021

Глава Свердловской области отказался от мандата депутата заксобрания

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщил секретарь избирательной комиссии области Игорь... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:48

2021-09-27T15:48

2021-09-27T15:48

выборы в государственную думу

политика

свердловская область

единая россия

яблоко

лдпр

евгений куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщил секретарь избирательной комиссии области Игорь Буртов."В избирательную комиссию Свердловской области поступило заявление об отказе от получения депутатского мандата от Куйвашева Евгения Владимировича", - сказал Буртов в ходе заседания комиссии.Трансляция заседания велась на официальной странице избиркома в YouTube.Выборы в заксобрание региона проходили с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" набрала большинство голосов избирателей - 35,56%, на втором месте – КПРФ с 22,98% голосов, на третьем месте "Справедливая Россия – За правду" – 14,50%. ЛДПР и "Новые люди" набрали чуть более 9%, "Яблоко" - 2,75%, "Зеленая альтернатива" - 1,24%. "Партия роста" набрала менее 1%.

свердловская область

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политика, свердловская область, единая россия, яблоко, лдпр, евгений куйвашев