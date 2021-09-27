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Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек - РИА Новости, 27.09.2021
Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 64,68 копейки - до 85,0355 рубля, курс доллара - на 34,68 копейки, до 72,6613 рубля,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:18
2021-09-27T13:18
2021-09-27T13:20
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 64,68 копейки - до 85,0355 рубля, курс доллара - на 34,68 копейки, до 72,6613 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 48,18 копейки, составив 78,2297 рубля.
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экономика, рубль, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:18 27.09.2021 (обновлено: 13:20 27.09.2021)
Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
ЦБ: официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек — до 85,04 рубля