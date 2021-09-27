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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751962195.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Бурятия (0,15%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:32
2021-09-27T11:32
распространение коронавируса
республика тыва
магаданская область
мурманская область
томская область
республика алтай
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Бурятия (0,15%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%, 2. Магаданская область 0,19%, 3. Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Камчатский край, Томская область 0,2%", - говорится в сообщении.
республика тыва
магаданская область
мурманская область
томская область
республика алтай
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республика тыва, магаданская область, мурманская область, томская область, республика алтай, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 27.09.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Республиках Алтай и Бурятия

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Бурятия (0,15%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%, 2. Магаданская область 0,19%, 3. Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Камчатский край, Томская область 0,2%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаРеспублика ТываМагаданская областьМурманская областьТомская областьРеспублика АлтайЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРеспублика БурятияРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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