https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751962195.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Бурятия (0,15%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:32

2021-09-27T11:32

2021-09-27T11:32

распространение коронавируса

республика тыва

магаданская область

мурманская область

томская область

республика алтай

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Бурятия (0,15%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%, 2. Магаданская область 0,19%, 3. Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Камчатский край, Томская область 0,2%", - говорится в сообщении.

республика тыва

магаданская область

мурманская область

томская область

республика алтай

республика бурятия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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