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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Бурятия (0,15%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:32
2021-09-27T11:32
2021-09-27T11:32
распространение коронавируса
республика тыва
магаданская область
мурманская область
томская область
республика алтай
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Бурятия (0,15%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%, 2. Магаданская область 0,19%, 3. Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Камчатский край, Томская область 0,2%", - говорится в сообщении.
республика тыва
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Республиках Алтай и Бурятия