Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/konfrontatsiya-1751966215.html
Лукашенко заявил о конфронтации с властями соседних стран
Лукашенко заявил о конфронтации с властями соседних стран - РИА Новости, 27.09.2021
Лукашенко заявил о конфронтации с властями соседних стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство ряда соседних с республикой стран взяло курс на конфронтацию с Минском, поэтому ситуация в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:49
2021-09-27T11:49
в мире
литва
белоруссия
польша
евросоюз
нато
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_5ccbad65625bfe48e8067636c0342a67.jpg
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство ряда соседних с республикой стран взяло курс на конфронтацию с Минском, поэтому ситуация в сопредельных государствах складывается для республики неблагоприятная.Как передает сайт президента, Лукашенко в понедельник принимает руководство силового блока Белоруссии с докладом об обстановке на государственной границе."Нам надо рассмотреть ситуацию, которая складывается на государственной границе. При этом я просил бы вас не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. Не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы. Проблемы, связанные с обороной", - обратил внимание белорусский лидер.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Кроме того, ранее власти Белоруссии неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активизацией блока НАТО у границ страны, ростом его группировки и числа военных учений.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20210915/elektroenergiya-1750162850.html
https://ria.ru/20210910/ugroza-1749545469.html
https://ria.ru/20210714/migranty-1741202293.html
литва
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_81fc76cdeef6165e5226d3601c4440ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, белоруссия, польша, евросоюз, нато, александр лукашенко
11:49 27.09.2021
 
Лукашенко заявил о конфронтации с властями соседних стран

Лукашенко: руководство сопредельных стран взяло курс на конфронтацию с Белоруссией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство ряда соседних с республикой стран взяло курс на конфронтацию с Минском, поэтому ситуация в сопредельных государствах складывается для республики неблагоприятная.
Как передает сайт президента, Лукашенко в понедельник принимает руководство силового блока Белоруссии с докладом об обстановке на государственной границе.
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 14:28
Литва ограничила доступ электроэнергии из Белоруссии на рынок стран Балтии
"Ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью", - сказал Лукашенко.
"Нам надо рассмотреть ситуацию, которая складывается на государственной границе. При этом я просил бы вас не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. Не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы. Проблемы, связанные с обороной", - обратил внимание белорусский лидер.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 15:42Союзное государство
В офисе Зеленского испугались роста военной угрозы от России и Белоруссии
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Кроме того, ранее власти Белоруссии неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активизацией блока НАТО у границ страны, ростом его группировки и числа военных учений.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 11:24
Польша предупредила Белоруссию о санкциях ЕС за наплыв мигрантов в Литву
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
 
В миреЛитваБелоруссияПольшаЕвросоюзНАТОАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
13:12В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам 0:13
13:11"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель
13:11У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты
13:11Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
13:10Шольц назвал первую задачу для политики Германии
13:09Шольц высказался о партнерстве Германии с США
13:08В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири
13:06В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана
Лента новостейМолния