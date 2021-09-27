https://ria.ru/20210927/konfrontatsiya-1751966215.html

Лукашенко заявил о конфронтации с властями соседних стран

Лукашенко заявил о конфронтации с властями соседних стран - РИА Новости, 27.09.2021

Лукашенко заявил о конфронтации с властями соседних стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство ряда соседних с республикой стран взяло курс на конфронтацию с Минском, поэтому ситуация в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:49

2021-09-27T11:49

2021-09-27T11:49

в мире

литва

белоруссия

польша

евросоюз

нато

александр лукашенко

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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство ряда соседних с республикой стран взяло курс на конфронтацию с Минском, поэтому ситуация в сопредельных государствах складывается для республики неблагоприятная.Как передает сайт президента, Лукашенко в понедельник принимает руководство силового блока Белоруссии с докладом об обстановке на государственной границе."Нам надо рассмотреть ситуацию, которая складывается на государственной границе. При этом я просил бы вас не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. Не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы. Проблемы, связанные с обороной", - обратил внимание белорусский лидер.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Кроме того, ранее власти Белоруссии неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активизацией блока НАТО у границ страны, ростом его группировки и числа военных учений.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210915/elektroenergiya-1750162850.html

https://ria.ru/20210910/ugroza-1749545469.html

https://ria.ru/20210714/migranty-1741202293.html

литва

белоруссия

польша

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в мире, литва, белоруссия, польша, евросоюз, нато, александр лукашенко