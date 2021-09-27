https://ria.ru/20210927/komiki-1752005640.html

"Плевать я хотел": Мартиросян высказался о ситуации с комиком Мирзализаде

Мартиросян высказался о ситуации с комиком Мирзализаде

"Плевать я хотел": Мартиросян высказался о ситуации с комиком Мирзализаде

Шоумен Гарик Мартиросян прокомментировал инцидент с комиком Идраком Мирзализаде. Видео интервью опубликовано на ютьюб-канале "А поговорить?". РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:22

2021-09-27T14:22

2021-09-27T16:49

москва

гарик мартиросян

россия

идрак мирзализаде

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Шоумен Гарик Мартиросян прокомментировал инцидент с комиком Идраком Мирзализаде. Видео интервью опубликовано на ютьюб-канале "А поговорить?".В августе Таганский районный суд Москвы приговорил стендапера к десяти суткам ареста по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", а МВД признало его пребывание в России пожизненно нежелательным. Поводом стало распространившееся в Сети видео, где комик шутит о "русских и фекалиях". По словам Мартиросяна, надо тщательно разобраться, какой был контекст у высказываний Мирзализаде, но за шутки, которые оскорбляют других людей, стоит наказывать."Не мне принимать решения, я не Басманный суд города Москвы. Это же юридическая история, верно?" — отметил шоумен.Отвечая на вопрос о том, почему некоторые коллеги поддержали Мирзализаде, он заявил, что в мире появилось много искусственных общностей, члены которых должны нести ответственность друг за друга. Однако для него такие устои неприемлемы."Солидарность с кем? Плевать я хотел на всех этих комиков! У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята, я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков", — подытожил Мартиросян.Ранее Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды. Он заявил, что фрагмент "вырвали из контекста", тогда как сам монолог, наоборот, высмеивал ксенофобию.

https://ria.ru/20210908/komik-1749212737.html

https://ria.ru/20210925/bayden-1751799972.html

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