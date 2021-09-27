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"Плевать я хотел": Мартиросян высказался о ситуации с комиком Мирзализаде
Мартиросян высказался о ситуации с комиком Мирзализаде
"Плевать я хотел": Мартиросян высказался о ситуации с комиком Мирзализаде
Шоумен Гарик Мартиросян прокомментировал инцидент с комиком Идраком Мирзализаде. Видео интервью опубликовано на ютьюб-канале "А поговорить?". РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:22
2021-09-27T16:49
москва
гарик мартиросян
россия
идрак мирзализаде
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Шоумен Гарик Мартиросян прокомментировал инцидент с комиком Идраком Мирзализаде. Видео интервью опубликовано на ютьюб-канале "А поговорить?".В августе Таганский районный суд Москвы приговорил стендапера к десяти суткам ареста по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", а МВД признало его пребывание в России пожизненно нежелательным. Поводом стало распространившееся в Сети видео, где комик шутит о "русских и фекалиях". По словам Мартиросяна, надо тщательно разобраться, какой был контекст у высказываний Мирзализаде, но за шутки, которые оскорбляют других людей, стоит наказывать."Не мне принимать решения, я не Басманный суд города Москвы. Это же юридическая история, верно?" — отметил шоумен.Отвечая на вопрос о том, почему некоторые коллеги поддержали Мирзализаде, он заявил, что в мире появилось много искусственных общностей, члены которых должны нести ответственность друг за друга. Однако для него такие устои неприемлемы."Солидарность с кем? Плевать я хотел на всех этих комиков! У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята, я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков", — подытожил Мартиросян.Ранее Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды. Он заявил, что фрагмент "вырвали из контекста", тогда как сам монолог, наоборот, высмеивал ксенофобию.
https://ria.ru/20210908/komik-1749212737.html
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москва, гарик мартиросян, россия, идрак мирзализаде
14:22 27.09.2021 (обновлено: 16:49 27.09.2021)
 
"Плевать я хотел": Мартиросян высказался о ситуации с комиком Мирзализаде

Гарик Мартиросян резко высказался о солидарности с комиками из-за ситуации с Мирзализаде

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтендап-комик Идрак Мирзализаде, обвиняемый в разжигании межнациональной вражды, у здания Таганского районного суда города Москвы
Стендап-комик Идрак Мирзализаде, обвиняемый в разжигании межнациональной вражды, у здания Таганского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Шоумен Гарик Мартиросян прокомментировал инцидент с комиком Идраком Мирзализаде. Видео интервью опубликовано на ютьюб-канале "А поговорить?".
В августе Таганский районный суд Москвы приговорил стендапера к десяти суткам ареста по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", а МВД признало его пребывание в России пожизненно нежелательным. Поводом стало распространившееся в Сети видео, где комик шутит о "русских и фекалиях".
По словам Мартиросяна, надо тщательно разобраться, какой был контекст у высказываний Мирзализаде, но за шутки, которые оскорбляют других людей, стоит наказывать.
"Не мне принимать решения, я не Басманный суд города Москвы. Это же юридическая история, верно?" — отметил шоумен.
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Отвечая на вопрос о том, почему некоторые коллеги поддержали Мирзализаде, он заявил, что в мире появилось много искусственных общностей, члены которых должны нести ответственность друг за друга. Однако для него такие устои неприемлемы.
"Солидарность с кем? Плевать я хотел на всех этих комиков! У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята, я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков", — подытожил Мартиросян.
Ранее Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды. Он заявил, что фрагмент "вырвали из контекста", тогда как сам монолог, наоборот, высмеивал ксенофобию.
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МоскваГарик МартиросянРоссияИдрак Мирзализаде
 
 
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