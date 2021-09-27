https://ria.ru/20210927/kokov-1751986156.html

Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021

Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, отказался... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:11

2021-09-27T13:11

2021-09-27T13:11

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

справедливая россия

кпрф

кабардино-балкарская республика (кбр)

казбек коков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155005/24/1550052423_0:36:1500:880_1920x0_80_0_0_7ef51d30ce5086e51ad37ce131345703.jpg

НАЛЬЧИК, 27 сен – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата, он перейдет следующему по списку кандидату, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона."Коков отказался от мандата депутата Госдумы, он продолжит работу в качестве главы региона. Его депутатский мандат переходит следующему по списку кандидату", - сказал собеседник агентства.На проходивших с 17 по 19 сентября выборах депутатов Госдумы "Единая Россия" в Кабардино-Балкарии победила, набрав более 79,20% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с 16,69% голосов. Третье место у "Справедливой России – За правду", остальные партии набрали менее 1%. Явка на выборах в республике составила 85,64%.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, справедливая россия, кпрф, кабардино-балкарская республика (кбр), казбек коков