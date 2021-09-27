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Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, отказался... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:11
2021-09-27T13:11
2021-09-27T13:11
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
справедливая россия
кпрф
кабардино-балкарская республика (кбр)
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 27 сен – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата, он перейдет следующему по списку кандидату, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона."Коков отказался от мандата депутата Госдумы, он продолжит работу в качестве главы региона. Его депутатский мандат переходит следующему по списку кандидату", - сказал собеседник агентства.На проходивших с 17 по 19 сентября выборах депутатов Госдумы "Единая Россия" в Кабардино-Балкарии победила, набрав более 79,20% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с 16,69% голосов. Третье место у "Справедливой России – За правду", остальные партии набрали менее 1%. Явка на выборах в республике составила 85,64%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, справедливая россия, кпрф, кабардино-балкарская республика (кбр), казбек коков
Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отказался от мандата депутата Госдумы