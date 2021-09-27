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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210927/kokov-1751986156.html
Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, отказался... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:11
2021-09-27T13:11
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
справедливая россия
кпрф
кабардино-балкарская республика (кбр)
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 27 сен – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата, он перейдет следующему по списку кандидату, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона."Коков отказался от мандата депутата Госдумы, он продолжит работу в качестве главы региона. Его депутатский мандат переходит следующему по списку кандидату", - сказал собеседник агентства.На проходивших с 17 по 19 сентября выборах депутатов Госдумы "Единая Россия" в Кабардино-Балкарии победила, набрав более 79,20% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с 16,69% голосов. Третье место у "Справедливой России – За правду", остальные партии набрали менее 1%. Явка на выборах в республике составила 85,64%.
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политика, единая россия, госдума рф, справедливая россия, кпрф, кабардино-балкарская республика (кбр), казбек коков
13:11 27.09.2021
 
Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отказался от мандата депутата Госдумы

© РИА Новости / Михаил КлиментьевКазбек Коков
Казбек Коков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 27 сен – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата, он перейдет следующему по списку кандидату, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
"Коков отказался от мандата депутата Госдумы, он продолжит работу в качестве главы региона. Его депутатский мандат переходит следующему по списку кандидату", - сказал собеседник агентства.
На проходивших с 17 по 19 сентября выборах депутатов Госдумы "Единая Россия" в Кабардино-Балкарии победила, набрав более 79,20% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с 16,69% голосов. Третье место у "Справедливой России – За правду", остальные партии набрали менее 1%. Явка на выборах в республике составила 85,64%.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФСправедливая РоссияКПРФКабардино-Балкарская Республика (КБР)Казбек Коков
 
 
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