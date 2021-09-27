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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210927/kitay-1751958872.html
ЮФУ открыл в Китае культурно-образовательный центр
ЮФУ открыл в Китае культурно-образовательный центр - РИА Новости, 27.09.2021
ЮФУ открыл в Китае культурно-образовательный центр
Южный федеральный университет открыл Российский языковой и культурно-образовательный центр в Китае. Это совместный проект ЮФУ и Гушиской средней школы Юнхэ... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:15
2021-09-27T11:57
общество
китай
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Южный федеральный университет открыл Российский языковой и культурно-образовательный центр в Китае. Это совместный проект ЮФУ и Гушиской средней школы Юнхэ провинции Хэнань, сообщает портал Rostof.ru со ссылкой на пресс-службу ростовского вуза."Для Южного федерального университета – это важный шаг в укреплении традиций дружбы между Россией и Китаем. Образовательное и научное сотрудничество между нами будет развиваться на основе культурных ценностей, традиций и знаний. У обучающихся Центра появится возможность узнать многогранный мир русского языка. А в нашем университете мы продолжим миссию изучения и распространения китайского языка. Мы рассчитываем на разностороннее сотрудничество и реализацию совместных мероприятий: "Летних школ", образовательных семинаров, конференций не только в дистанционном, но и в очном формате. Уверена, что проект даст нам новые возможности в развитии науки, образования и общества, а участники проекта с обеих сторон смогут внести свой вклад в инициативу наших глав государств "Один пояс и один путь", – приводятся в сообщении слова ректора ЮФУ Инны Шевченко.Китайские школьники получили возможность пройти в Центре программу довузовской подготовки иностранных граждан Южного федерального университета. По окончании курсов русского языка, предметной подготовки и успешной сдачи вступительных экзаменов выпускники курсов смогут учиться на программах бакалавриата ЮФУ и других вузов РФ.
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общество, китай, москва, южный федеральный университет, россия, навигатор абитуриента
11:15 27.09.2021 (обновлено: 11:57 27.09.2021)
 
ЮФУ открыл в Китае культурно-образовательный центр

Южный федеральный университет открыл культурно-образовательный центр в Китае

© Фото : Vlad2000PlusЮжный федеральный университет
Южный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Vlad2000Plus
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Южный федеральный университет открыл Российский языковой и культурно-образовательный центр в Китае. Это совместный проект ЮФУ и Гушиской средней школы Юнхэ провинции Хэнань, сообщает портал Rostof.ru со ссылкой на пресс-службу ростовского вуза.
"Для Южного федерального университета – это важный шаг в укреплении традиций дружбы между Россией и Китаем. Образовательное и научное сотрудничество между нами будет развиваться на основе культурных ценностей, традиций и знаний. У обучающихся Центра появится возможность узнать многогранный мир русского языка. А в нашем университете мы продолжим миссию изучения и распространения китайского языка. Мы рассчитываем на разностороннее сотрудничество и реализацию совместных мероприятий: "Летних школ", образовательных семинаров, конференций не только в дистанционном, но и в очном формате. Уверена, что проект даст нам новые возможности в развитии науки, образования и общества, а участники проекта с обеих сторон смогут внести свой вклад в инициативу наших глав государств "Один пояс и один путь", – приводятся в сообщении слова ректора ЮФУ Инны Шевченко.
Китайские школьники получили возможность пройти в Центре программу довузовской подготовки иностранных граждан Южного федерального университета. По окончании курсов русского языка, предметной подготовки и успешной сдачи вступительных экзаменов выпускники курсов смогут учиться на программах бакалавриата ЮФУ и других вузов РФ.
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