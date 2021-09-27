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Автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде

Автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде - РИА Новости, 27.09.2021

Автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде

В Калининграде машина въехала в автобусную остановку, сообщили в областном МВД. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:37

2021-09-27T10:37

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происшествия

калининград

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. В Калининграде машина въехала в автобусную остановку, сообщили в областном МВД.Пострадали два пешехода — женщина и ребенок 2012 года рождения.Авария произошла около 08:00 на въезде в город. Водитель Renault не справился с управлением в районе дома 51 по улице Александра Невского. По предварительным данным, он перепутал педали газа и тормоза.На месте работают сотрудники полиции.

калининград

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2021

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Машина влетела в толпу людей на автобусной остановке в Калининграде. Кадры с места ДТП Машина влетела в толпу людей на автобусной остановке в Калининграде. Кадры с места ДТП 2021-09-27T10:37 true PT0M05S

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