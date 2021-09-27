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Автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде
Автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде - РИА Новости, 27.09.2021
Автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде
В Калининграде машина въехала в автобусную остановку, сообщили в областном МВД. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:37
2021-09-27T10:37
2021-09-27T12:21
происшествия
калининград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. В Калининграде машина въехала в автобусную остановку, сообщили в областном МВД.Пострадали два пешехода — женщина и ребенок 2012 года рождения.Авария произошла около 08:00 на въезде в город. Водитель Renault не справился с управлением в районе дома 51 по улице Александра Невского. По предварительным данным, он перепутал педали газа и тормоза.На месте работают сотрудники полиции.
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Машина влетела в толпу людей на автобусной остановке в Калининграде. Кадры с места ДТП
Машина влетела в толпу людей на автобусной остановке в Калининграде. Кадры с места ДТП
2021-09-27T10:37
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PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, калининград, видео
10:37 27.09.2021 (обновлено: 12:21 27.09.2021)
Автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде
Автомобиль наехал на автобусную остановку в Калининграде, пострадали женщина и ребенок