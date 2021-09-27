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В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком
В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком - РИА Новости, 27.09.2021
В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком
Грузовик и две легковушки столкнулись в Дербентском районе Дагестана, четыре человека погибли и трое пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:35
2021-09-27T02:35
2021-09-27T02:35
происшествия
дагестанские огни
дербентский район
авто
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МАХАЧКАЛА, 27 сен – РИА Новости. Грузовик и две легковушки столкнулись в Дербентском районе Дагестана, четыре человека погибли и трое пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона."Между населенными пунктами Мамедкала и Дагестанские Огни Дербентского района столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация", – говорится в сообщении.На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП, уточнили в ведомстве.
дагестанские огни
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происшествия, дагестанские огни, дербентский район, авто
В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком
В Дагестане четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком