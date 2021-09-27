https://ria.ru/20210927/evrovidenie-1752026718.html
Более 500 человек захотели представить Россию на Детском Евровидении
Более 500 человек захотели представить Россию на Детском Евровидении - РИА Новости, 27.09.2021
Более 500 человек захотели представить Россию на Детском Евровидении
Более 500 заявок поступило на национальный отбор международного песенного конкурса Детское Евровидение, сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:22
2021-09-27T16:22
2021-09-27T16:22
шоубиз
игорь крутой
детское "евровидение"
дети
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 500 заявок поступило на национальный отбор международного песенного конкурса Детское Евровидение, сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого. Полуфинал пройдет 30 сентября в Академии. Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, состоящее из деятелей российского шоу-бизнеса и представителей творческих профессий.В финале Детского Евровидения, который будет проходить в этом году в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.Конкурс в этом году пройдет не как обычно в ноябре, а на месяц позже – 19 декабря – в концертном зале La Seine Musicale. Кроме того, Европейский вещательный союз еще не принял окончательное решение о формате. Победителем конкурса Детское Евровидение – 2020 стала юная участница из Франции Валентина Тронель. 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга по итогам прошлого конкурса заняла 10-е место.
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игорь крутой, детское "евровидение", дети
Более 500 человек захотели представить Россию на Детском Евровидении
Россия выберет участника на Детское Евровидение–2021 среди 500 заявок
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 500 заявок поступило на национальный отбор международного песенного конкурса Детское Евровидение, сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого.
"На национальный отбор 19-го Детского международного песенного конкурса Евровидение–2021 поступило более 500 заявок от юных талантов со всей России", – говорится в сообщении пресс-службы.
Полуфинал пройдет 30 сентября в Академии. Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, состоящее из деятелей российского шоу-бизнеса и представителей творческих профессий.
В финале Детского Евровидения, который будет проходить в этом году в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.
Конкурс в этом году пройдет не как обычно в ноябре, а на месяц позже – 19 декабря – в концертном зале La Seine Musicale. Кроме того, Европейский вещательный союз еще не принял окончательное решение о формате.
"Организаторы приняли решение проводить Детское Евровидение в офлайн-формате, однако все будет зависеть от эпидемической обстановки в Европе", – подчеркнули в пресс-службе.
Победителем конкурса Детское Евровидение – 2020 стала
юная участница из Франции Валентина Тронель. 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга по итогам прошлого конкурса заняла 10-е место.