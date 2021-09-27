https://ria.ru/20210927/evrovidenie-1752026718.html

Более 500 человек захотели представить Россию на Детском Евровидении

Более 500 человек захотели представить Россию на Детском Евровидении - РИА Новости, 27.09.2021

Более 500 человек захотели представить Россию на Детском Евровидении

Более 500 заявок поступило на национальный отбор международного песенного конкурса Детское Евровидение, сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:22

2021-09-27T16:22

2021-09-27T16:22

шоубиз

игорь крутой

детское "евровидение"

дети

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 500 заявок поступило на национальный отбор международного песенного конкурса Детское Евровидение, сообщила пресс-служба Академии Игоря Крутого. Полуфинал пройдет 30 сентября в Академии. Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, состоящее из деятелей российского шоу-бизнеса и представителей творческих профессий.В финале Детского Евровидения, который будет проходить в этом году в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.Конкурс в этом году пройдет не как обычно в ноябре, а на месяц позже – 19 декабря – в концертном зале La Seine Musicale. Кроме того, Европейский вещательный союз еще не принял окончательное решение о формате. Победителем конкурса Детское Евровидение – 2020 стала юная участница из Франции Валентина Тронель. 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга по итогам прошлого конкурса заняла 10-е место.

https://ria.ru/20210824/evrovidenie-1747082096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь крутой, детское "евровидение", дети