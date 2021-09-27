13:56 27.09.2021 (обновлено: 14:19 27.09.2021)
Люди должны почувствовать движение страны вперед, заявил Путин
Путин правительству: люди должны почувствовать, что Россия движется вперед
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россияне должны почувствовать, что страна движется вперед и власти добиваются успеха, считает президент России Владимир Путин.
"Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы "Единой России" и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества", - сказал Путин на встрече с премьер-министром и его заместителями.
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Встреча прошла после выборов в Госдуму, где парламентское большинство сохранила "Единая Россия".
"Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться", - добавил он.
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