https://ria.ru/20210927/brakonery-1751959148.html

На Урале браконьер случайно убил товарища и покончил с собой

На Урале браконьер случайно убил товарища и покончил с собой - РИА Новости, 27.09.2021

На Урале браконьер случайно убил товарища и покончил с собой

Браконьер в Челябинской области случайно убил товарища на охоте, после чего покончил с собой, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков; СК завел... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:17

2021-09-27T11:17

2021-09-27T11:17

происшествия

челябинская область

нязепетровский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Браконьер в Челябинской области случайно убил товарища на охоте, после чего покончил с собой, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков; СК завел дело об убийстве.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, инцидент произошел 26 сентября в 02.30 в Нязепетровском районе. На территории охотничьего хозяйства было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. Предварительно установлено, что в него выстрелил другой мужчина, тело которого также нашли. Кроме того, на месте происшествия обнаружена убитая косуля."В министерстве знают о данном происшествии. На месте совместно с сотрудниками полиции работают наши инспекторы охотничьего надзора. На браконьерской охоте участвовало 4 человека. Видимо, первым выстрелом был добыт взрослый самец косули, вторым - в неё попасть не удалось, третий выстрел пришелся в напарника, которого браконьер перепутал с косулей", - цитирует пресс-служба минэкологии слова Безрукова.По его словам, поняв, что он наделал, браконьер покончил с собой.Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКРФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)."Выясняются все обстоятельства случившегося. Предварительно установлено, что произошел несчастный случай – все обстоятельства в рамках уголовного дела будут выясняться", - отметил он.

https://ria.ru/20210413/ubiystvo-1728081625.html

https://ria.ru/20210709/rosrybolovstvo-1740610997.html

челябинская область

нязепетровский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, нязепетровский район, следственный комитет россии (ск рф), россия