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На Урале браконьер случайно убил товарища и покончил с собой
На Урале браконьер случайно убил товарища и покончил с собой - РИА Новости, 27.09.2021
На Урале браконьер случайно убил товарища и покончил с собой
Браконьер в Челябинской области случайно убил товарища на охоте, после чего покончил с собой, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков; СК завел... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:17
2021-09-27T11:17
происшествия
челябинская область
нязепетровский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Браконьер в Челябинской области случайно убил товарища на охоте, после чего покончил с собой, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков; СК завел дело об убийстве.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, инцидент произошел 26 сентября в 02.30 в Нязепетровском районе. На территории охотничьего хозяйства было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. Предварительно установлено, что в него выстрелил другой мужчина, тело которого также нашли. Кроме того, на месте происшествия обнаружена убитая косуля."В министерстве знают о данном происшествии. На месте совместно с сотрудниками полиции работают наши инспекторы охотничьего надзора. На браконьерской охоте участвовало 4 человека. Видимо, первым выстрелом был добыт взрослый самец косули, вторым - в неё попасть не удалось, третий выстрел пришелся в напарника, которого браконьер перепутал с косулей", - цитирует пресс-служба минэкологии слова Безрукова.По его словам, поняв, что он наделал, браконьер покончил с собой.Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКРФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)."Выясняются все обстоятельства случившегося. Предварительно установлено, что произошел несчастный случай – все обстоятельства в рамках уголовного дела будут выясняться", - отметил он.
https://ria.ru/20210413/ubiystvo-1728081625.html
https://ria.ru/20210709/rosrybolovstvo-1740610997.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, нязепетровский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:17 27.09.2021
 
На Урале браконьер случайно убил товарища и покончил с собой

В Челябинской области браконьер на охоте случайно убил товарища, затем покончил с собой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Браконьер в Челябинской области случайно убил товарища на охоте, после чего покончил с собой, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков; СК завел дело об убийстве.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, инцидент произошел 26 сентября в 02.30 в Нязепетровском районе. На территории охотничьего хозяйства было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. Предварительно установлено, что в него выстрелил другой мужчина, тело которого также нашли. Кроме того, на месте происшествия обнаружена убитая косуля.
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"В министерстве знают о данном происшествии. На месте совместно с сотрудниками полиции работают наши инспекторы охотничьего надзора. На браконьерской охоте участвовало 4 человека. Видимо, первым выстрелом был добыт взрослый самец косули, вторым - в неё попасть не удалось, третий выстрел пришелся в напарника, которого браконьер перепутал с косулей", - цитирует пресс-служба минэкологии слова Безрукова.
По его словам, поняв, что он наделал, браконьер покончил с собой.
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Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКРФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Выясняются все обстоятельства случившегося. Предварительно установлено, что произошел несчастный случай – все обстоятельства в рамках уголовного дела будут выясняться", - отметил он.
 
ПроисшествияЧелябинская областьНязепетровский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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