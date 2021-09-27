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В МИД Белоруссии заявили, что разрушить страну не получится ни у кого
В МИД Белоруссии заявили, что разрушить страну не получится ни у кого - РИА Новости, 27.09.2021
В МИД Белоруссии заявили, что разрушить страну не получится ни у кого
Власти Белоруссии сделают все возможное для сохранения государственности, разрушить страну ни у кого не получится, заявил глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:40
2021-09-27T14:40
в мире
сша
оон
белоруссия
минск
мид белоруссии
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Власти Белоруссии сделают все возможное для сохранения государственности, разрушить страну ни у кого не получится, заявил глава МИД республики Владимир Макей."Мы сделаем все, чтобы белорусское государство развивалось. Несмотря на те меры санкционного давления, которые предприняты, мы сделаем все, чтобы экономика не рухнула, чтобы обеспечить достойную жизнь нашего народа. Мы много раз обсуждали эти темы в правительстве. Я четко довел нашим коллегам (из стран ЕС на полях сессии Генассамблеи ООН - ред.), что как бы кто бы ни старался, ничего не получится разрушить в Беларуси, не получится разрушить экономику Беларуси. Они должны понимать, что власть в Беларуси сделает все, чтобы обеспечить достойную жизнь своим гражданам, чтобы сохранить государственность в Беларуси", - сказал Макей в интервью телевизионным СМИ, стенограмма размещена на сайте внешнеполитического ведомства.Как указал министр, на полях сессии ГА ООН состоялся ряд встреч с представителями ЕС, частично о них сообщалось. "Некоторые их них, по просьбе моих коллег, были конфиденциальными. Я не могу раскрывать детали", - пояснил Макей.При этом он отметил, что встречи были "весьма важными и нужными". По словам министра, он убедился, что нужно взаимное желание и стремление разговаривать друг с другом. Макей считает, что часть из его коллег из ЕС не понимают, что происходит в Белоруссии, и мыслят только штампами. "Когда начинаешь приводить конкретные примеры, опровергающие эти штампы, если кто-то человек разумный, то он воспринимает их, но бывают и такие собеседники, которые продолжают зачитывать ту информацию, которая написана у него или у нее на листке бумаги", - заметил глава ведомства."Надеюсь, что после наших встреч, бесед, а мы говорили абсолютно откровенно и открыто с моими коллегами, что-то останется, что позволит нам и в дальнейшем осуществлять контакты на базе этого появившегося большего понимания в отношениях между нами. Но я реалист и понимаю, что в одночасье ничего изменить невозможно", - сказал Макей.По его словам, потребуется определенное время для того, чтобы "все поняли необходимость диалога, необходимость выстраивания нормальных межгосударственных отношений".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743589633.html
https://ria.ru/20210927/ukraina-1751967035.html
https://ria.ru/20210917/belorussiya-1750454833.html
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в мире, сша, оон, белоруссия, минск, мид белоруссии, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей
14:40 27.09.2021
 
В МИД Белоруссии заявили, что разрушить страну не получится ни у кого

Глава МИД Белоруссии Макей: власти страны сделают все, чтобы сохранить государственность

© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Власти Белоруссии сделают все возможное для сохранения государственности, разрушить страну ни у кого не получится, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Мы сделаем все, чтобы белорусское государство развивалось. Несмотря на те меры санкционного давления, которые предприняты, мы сделаем все, чтобы экономика не рухнула, чтобы обеспечить достойную жизнь нашего народа. Мы много раз обсуждали эти темы в правительстве. Я четко довел нашим коллегам (из стран ЕС на полях сессии Генассамблеи ООН - ред.), что как бы кто бы ни старался, ничего не получится разрушить в Беларуси, не получится разрушить экономику Беларуси. Они должны понимать, что власть в Беларуси сделает все, чтобы обеспечить достойную жизнь своим гражданам, чтобы сохранить государственность в Беларуси", - сказал Макей в интервью телевизионным СМИ, стенограмма размещена на сайте внешнеполитического ведомства.
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Как указал министр, на полях сессии ГА ООН состоялся ряд встреч с представителями ЕС, частично о них сообщалось. "Некоторые их них, по просьбе моих коллег, были конфиденциальными. Я не могу раскрывать детали", - пояснил Макей.
При этом он отметил, что встречи были "весьма важными и нужными". По словам министра, он убедился, что нужно взаимное желание и стремление разговаривать друг с другом. Макей считает, что часть из его коллег из ЕС не понимают, что происходит в Белоруссии, и мыслят только штампами. "Когда начинаешь приводить конкретные примеры, опровергающие эти штампы, если кто-то человек разумный, то он воспринимает их, но бывают и такие собеседники, которые продолжают зачитывать ту информацию, которая написана у него или у нее на листке бумаги", - заметил глава ведомства.
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"Надеюсь, что после наших встреч, бесед, а мы говорили абсолютно откровенно и открыто с моими коллегами, что-то останется, что позволит нам и в дальнейшем осуществлять контакты на базе этого появившегося большего понимания в отношениях между нами. Но я реалист и понимаю, что в одночасье ничего изменить невозможно", - сказал Макей.
По его словам, потребуется определенное время для того, чтобы "все поняли необходимость диалога, необходимость выстраивания нормальных межгосударственных отношений".
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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