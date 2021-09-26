https://ria.ru/20210926/vybory-1751909868.html
Социал-демократы выигрывают выборы в бундестаг ФРГ, прогнозирует ZDF
Социал-демократы выигрывают выборы в бундестаг ФРГ, прогнозирует ZDF - РИА Новости, 26.09.2021
Социал-демократы выигрывают выборы в бундестаг ФРГ, прогнозирует ZDF
Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социальных союзов... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T21:20
2021-09-26T21:20
2021-09-26T21:49
германия
выборы в парламент германии
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социальных союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов.Четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,7%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,6%. Партия Левые едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%.Возможны три коалиции большинства - СДПГ с ХДС/ХСС (правит в настоящее время с Ангелой Меркель во главе), СДПГ с "Зелеными" и свободными демократами, ХДС/ХСС с "Зелеными" и свободными демократами.
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германия, выборы в парламент германии, хдс/хсс
21:20 26.09.2021 (обновлено: 21:49 26.09.2021)
Социал-демократы выигрывают выборы в бундестаг ФРГ, прогнозирует ZDF
ZDF: социал-демократы одержат победу на выборах в бундестаг ФРГ с 25,9 процента