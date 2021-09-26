https://ria.ru/20210926/vaktsina-1751834630.html
Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке - РИА Новости, 26.09.2021
Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
Франция увеличит в два раза, до 120 миллионов, количество доз вакцин от коронавируса, предоставляемых Африке, заявил президент Французской республики Эммануэль... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T01:35
2021-09-26T01:35
2021-09-26T01:35
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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Франция увеличит в два раза, до 120 миллионов, количество доз вакцин от коронавируса, предоставляемых Африке, заявил президент Французской республики Эммануэль Макрон.Глава Франции выступил с речью во время концерта благотворительной организации Global Citizen в Париже. В своем обращении к гражданам он затронул проблему тяжелой ситуации с коронавирусом в Африке. По его словам, во Франции уже 50 миллионов человек сделали первую прививку от COVID-19, несправедливо, что на других континентах существуют серьезные проблемы с вакцинацией.По словам Макрона, необходимо помочь африканским странам организовать кампании по вакцинации.Президент пообещал помочь в развитии образования и улучшении экономической ситуации в Африке.
https://ria.ru/20210925/vaktsinatsiya-1751828557.html
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в мире, париж, африка, франция, здоровье - общество, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
Президент Франции Макрон заявил, что отправит 120 миллионов вакцин от COVID-19 в Африку