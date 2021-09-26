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Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке - РИА Новости, 26.09.2021
Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
Франция увеличит в два раза, до 120 миллионов, количество доз вакцин от коронавируса, предоставляемых Африке, заявил президент Французской республики Эммануэль... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T01:35
2021-09-26T01:35
в мире
париж
африка
франция
здоровье - общество
эммануэль макрон
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Франция увеличит в два раза, до 120 миллионов, количество доз вакцин от коронавируса, предоставляемых Африке, заявил президент Французской республики Эммануэль Макрон.Глава Франции выступил с речью во время концерта благотворительной организации Global Citizen в Париже. В своем обращении к гражданам он затронул проблему тяжелой ситуации с коронавирусом в Африке. По его словам, во Франции уже 50 миллионов человек сделали первую прививку от COVID-19, несправедливо, что на других континентах существуют серьезные проблемы с вакцинацией.По словам Макрона, необходимо помочь африканским странам организовать кампании по вакцинации.Президент пообещал помочь в развитии образования и улучшении экономической ситуации в Африке.
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в мире, париж, африка, франция, здоровье - общество, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
01:35 26.09.2021
 
Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке

Президент Франции Макрон заявил, что отправит 120 миллионов вакцин от COVID-19 в Африку

© AP Photo / Sunday AlambaЖенщина в медицинской маске в Лагосе, Нигерия
Женщина в медицинской маске в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Sunday Alamba
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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Франция увеличит в два раза, до 120 миллионов, количество доз вакцин от коронавируса, предоставляемых Африке, заявил президент Французской республики Эммануэль Макрон.
Глава Франции выступил с речью во время концерта благотворительной организации Global Citizen в Париже. В своем обращении к гражданам он затронул проблему тяжелой ситуации с коронавирусом в Африке. По его словам, во Франции уже 50 миллионов человек сделали первую прививку от COVID-19, несправедливо, что на других континентах существуют серьезные проблемы с вакцинацией.
"Менее 3% населения Африки вакцинированы. Необходимо действовать быстрее и решительнее. Для этого нужно поставлять больше вакцин. Франция берет на себя обязательство удвоить количество предоставляемых доз. Вместо 60 миллионов доз мы отправим 120 миллионов", - сказал президент.
По словам Макрона, необходимо помочь африканским странам организовать кампании по вакцинации.
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В миреПарижАфрикаФранцияЗдоровье - ОбществоЭммануэль МакронКоронавирус COVID-19
 
 
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