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Спикер Рады второй раз переболел COVID-19
Спикер Рады второй раз переболел COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2021
Спикер Рады второй раз переболел COVID-19
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сдал отрицательный тест на COVID и готовится вернуться к работе в обычном режиме. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:00
2021-09-26T11:00
2021-09-26T11:00
распространение коронавируса
в мире
украина
верховная рада украины
дмитрий разумков
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сдал отрицательный тест на COVID и готовится вернуться к работе в обычном режиме.В ноябре 2020 года Разумков уже заявлял, что заразился коронавирусом. В конце того же месяца он сообщил, что получил отрицательный результат теста. В августе 2021 года спикер парламента говорил, что не вакцинировался, поскольку имел антитела. Уже в сентябре Разумков заболел коронавирусом повторно."Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!" - написал Разумков в своем Facebook.
украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков, коронавирус covid-19
Спикер Рады второй раз переболел COVID-19
Спикер Рады Дмитрий Разумков второй раз переболел COVID-19 и вернулся к работе