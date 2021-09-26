https://ria.ru/20210926/ukraina-1751856405.html

Спикер Рады второй раз переболел COVID-19

Спикер Рады второй раз переболел COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2021

Спикер Рады второй раз переболел COVID-19

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сдал отрицательный тест на COVID и готовится вернуться к работе в обычном режиме. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:00

2021-09-26T11:00

2021-09-26T11:00

распространение коронавируса

в мире

украина

верховная рада украины

дмитрий разумков

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сдал отрицательный тест на COVID и готовится вернуться к работе в обычном режиме.В ноябре 2020 года Разумков уже заявлял, что заразился коронавирусом. В конце того же месяца он сообщил, что получил отрицательный результат теста. В августе 2021 года спикер парламента говорил, что не вакцинировался, поскольку имел антитела. Уже в сентябре Разумков заболел коронавирусом повторно."Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!" - написал Разумков в своем Facebook.

украина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков, коронавирус covid-19