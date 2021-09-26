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Культура
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Вышел трейлер ремейка хоррора "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"
Вышел трейлер ремейка хоррора "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" - РИА Новости, 26.09.2021
Вышел трейлер ремейка хоррора "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"
На YouTube-канале Amazon Prime Video выпустили трейлер предстоящего хоррор-сериала "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T00:55
2021-09-26T01:06
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На YouTube-канале Amazon Prime Video выпустили трейлер предстоящего хоррор-сериала "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".Шоу основано на одноименном романе 1973 года американской писательницы Лоис Дункан. В 1997 году произведение было экранизировано. Тогда в слэшере Джима Гиллеспи главные роли исполнили Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Фредди Принц — младший и Райан Филлипп.Как и в фильме ужасов 1990-х годов, в новом сериале Amazon, группа выпускников случайно сбивает на дороге неизвестного человека и скрывает следы преступления. Но год спустя юношей и девушек начинает преследовать маньяк. В новый актерский состав "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" вошли Мэдисон Айсмен ("Проклятие Аннабель 3"), Бриэнн Тджу ("Синяя бездна 2"), Иезекииль Гудман, Эшли Мур ("Model Squad"), Себастьян Аморузо, Фиона Рене ("Зловещий отряд") и другие.Руководит производством сериала Джеймс Ван — создатель таких культовых хорроров, как "Пила", "Заклятие" и "Астрал". Сценарий написала Сара Гудман ("Сплетница") и выступила исполнительным продюсером. Шоу будет состоять из восьми эпизодов. Премьера первых четырех состоится 15 октября на видеосервисе Amazon. После новые серии будут выходить еженедельно до финала первого сезона 12 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
00:55 26.09.2021 (обновлено: 01:06 26.09.2021)
 

Вышел трейлер ремейка хоррора "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На YouTube-канале Amazon Prime Video выпустили трейлер предстоящего хоррор-сериала "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".
Шоу основано на одноименном романе 1973 года американской писательницы Лоис Дункан. В 1997 году произведение было экранизировано. Тогда в слэшере Джима Гиллеспи главные роли исполнили Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Фредди Принц — младший и Райан Филлипп.
Как и в фильме ужасов 1990-х годов, в новом сериале Amazon, группа выпускников случайно сбивает на дороге неизвестного человека и скрывает следы преступления. Но год спустя юношей и девушек начинает преследовать маньяк.
В новый актерский состав "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" вошли Мэдисон Айсмен ("Проклятие Аннабель 3"), Бриэнн Тджу ("Синяя бездна 2"), Иезекииль Гудман, Эшли Мур ("Model Squad"), Себастьян Аморузо, Фиона Рене ("Зловещий отряд") и другие.
Руководит производством сериала Джеймс Ван — создатель таких культовых хорроров, как "Пила", "Заклятие" и "Астрал". Сценарий написала Сара Гудман ("Сплетница") и выступила исполнительным продюсером.
Шоу будет состоять из восьми эпизодов. Премьера первых четырех состоится 15 октября на видеосервисе Amazon. После новые серии будут выходить еженедельно до финала первого сезона 12 ноября.
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