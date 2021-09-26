https://ria.ru/20210926/tayga-1751832584.html
Путин рассказал, что его впечатлило в тайге
Путин рассказал, что его впечатлило в тайге - РИА Новости, 26.09.2021
Путин рассказал, что его впечатлило в тайге
Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге впечатлился маралами и пошутил, что если бы они выступали на Олимпийских играх, им бы не было равных. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T00:43
2021-09-26T00:43
2021-09-26T01:53
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге впечатлился маралами и пошутил, что если бы они выступали на Олимпийских играх, им бы не было равных.Путин в первой половине сентября после поездки на Дальний Восток отдохнул несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Видео с их отдыха показал телеканал "Россия 24"."Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210926/tayga-1751832160.html
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владимир путин
00:43 26.09.2021 (обновлено: 01:53 26.09.2021)
Путин рассказал, что его впечатлило в тайге
Президент Путин во время отдыха в тайге впечатлился маралами: им бы на Олимпийские игры