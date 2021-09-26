https://ria.ru/20210926/tayga-1751832584.html

Путин рассказал, что его впечатлило в тайге

Путин рассказал, что его впечатлило в тайге - РИА Новости, 26.09.2021

Путин рассказал, что его впечатлило в тайге

Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге впечатлился маралами и пошутил, что если бы они выступали на Олимпийских играх, им бы не было равных. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T00:43

2021-09-26T00:43

2021-09-26T01:53

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге впечатлился маралами и пошутил, что если бы они выступали на Олимпийских играх, им бы не было равных.Путин в первой половине сентября после поездки на Дальний Восток отдохнул несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Видео с их отдыха показал телеканал "Россия 24"."Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210926/tayga-1751832160.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин