04:00 26.09.2021 (обновлено: 04:01 26.09.2021)
СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
NYT сообщила, что осведомитель ФБР состоял в движении, штурмовавшем Капитолий в январе
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Согласно изученным газетой записям разговоров и переписки, информатор встретился с другими радикалами у Монумента Вашингтона в день штурма и затем последовал с ними до здания, видел, как сносятся заграждения, и толпа врывается в Капитолий. Обо всем этом он рассказал куратору.
Представитель ФБР во время общения не понял, что сторонники Трампа и радикалы смогли проникнуть в здание, пишет газета. Он попросил осведомителя держать его в курсе, особенно в случае актов насилия. Информатор отрицал данные, что радикалы будут прибегать к насилию и что они заранее планировали штурм Капитолия. Также он заявлял, что руководители приказали членам движения держать оборонительную позицию. Информатор во время штурма проник в здание, никого не трогал, ничего не ломал и покинул Капитолий через окно, свидетельствуют данные газеты.
Осведомитель начал работать с ФБР в июле 2020 года и был близок к нескольким членам одного из отделений Proud Boys, в том числе к тем, кому после штурма предъявили обвинения. Из записей неясно, насколько хорошо осведомитель знал руководство группы и могло ли ему быть известно об их планах. Полученные газетой свидетельства совпадают с утверждениями адвокатов, что члены Proud Boys заранее не разрабатывали план штурма.
По словам одного из источников издания, у ФБР был еще один осведомитель, который был связан с другим отделением движения Proud Boys, атаковавшим здание конгресса.
Шестого января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.