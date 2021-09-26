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СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий - РИА Новости, 26.09.2021
СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
Осведомитель ФБР находился в рядах членов ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни"), штурмовавших здание конгресса США 6 января, он общался со своим... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T04:00
2021-09-26T04:01
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
капитолий
фбр
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Осведомитель ФБР находился в рядах членов ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни"), штурмовавших здание конгресса США 6 января, он общался со своим куратором, пишет газета New York Times.Согласно изученным газетой записям разговоров и переписки, информатор встретился с другими радикалами у Монумента Вашингтона в день штурма и затем последовал с ними до здания, видел, как сносятся заграждения, и толпа врывается в Капитолий. Обо всем этом он рассказал куратору.Представитель ФБР во время общения не понял, что сторонники Трампа и радикалы смогли проникнуть в здание, пишет газета. Он попросил осведомителя держать его в курсе, особенно в случае актов насилия. Информатор отрицал данные, что радикалы будут прибегать к насилию и что они заранее планировали штурм Капитолия. Также он заявлял, что руководители приказали членам движения держать оборонительную позицию. Информатор во время штурма проник в здание, никого не трогал, ничего не ломал и покинул Капитолий через окно, свидетельствуют данные газеты.Осведомитель начал работать с ФБР в июле 2020 года и был близок к нескольким членам одного из отделений Proud Boys, в том числе к тем, кому после штурма предъявили обвинения. Из записей неясно, насколько хорошо осведомитель знал руководство группы и могло ли ему быть известно об их планах. Полученные газетой свидетельства совпадают с утверждениями адвокатов, что члены Proud Boys заранее не разрабатывали план штурма.По словам одного из источников издания, у ФБР был еще один осведомитель, который был связан с другим отделением движения Proud Boys, атаковавшим здание конгресса.Шестого января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/kapitoliy-1750391393.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/kapitoliy-1743176222.html
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, капитолий, фбр
04:00 26.09.2021 (обновлено: 04:01 26.09.2021)
 
СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий

NYT сообщила, что осведомитель ФБР состоял в движении, штурмовавшем Капитолий в январе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
Сторонники президента Дональда Трампа во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Осведомитель ФБР находился в рядах членов ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни"), штурмовавших здание конгресса США 6 января, он общался со своим куратором, пишет газета New York Times.
Согласно изученным газетой записям разговоров и переписки, информатор встретился с другими радикалами у Монумента Вашингтона в день штурма и затем последовал с ними до здания, видел, как сносятся заграждения, и толпа врывается в Капитолий. Обо всем этом он рассказал куратору.
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Представитель ФБР во время общения не понял, что сторонники Трампа и радикалы смогли проникнуть в здание, пишет газета. Он попросил осведомителя держать его в курсе, особенно в случае актов насилия. Информатор отрицал данные, что радикалы будут прибегать к насилию и что они заранее планировали штурм Капитолия. Также он заявлял, что руководители приказали членам движения держать оборонительную позицию. Информатор во время штурма проник в здание, никого не трогал, ничего не ломал и покинул Капитолий через окно, свидетельствуют данные газеты.
Осведомитель начал работать с ФБР в июле 2020 года и был близок к нескольким членам одного из отделений Proud Boys, в том числе к тем, кому после штурма предъявили обвинения. Из записей неясно, насколько хорошо осведомитель знал руководство группы и могло ли ему быть известно об их планах. Полученные газетой свидетельства совпадают с утверждениями адвокатов, что члены Proud Boys заранее не разрабатывали план штурма.
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По словам одного из источников издания, у ФБР был еще один осведомитель, который был связан с другим отделением движения Proud Boys, атаковавшим здание конгресса.
Шестого января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденКапитолийФБР
 
 
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