https://ria.ru/20210926/rekord-1751839386.html

Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе

Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе - РИА Новости, 26.09.2021

Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе

Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина в 2023 году может установить национальный женский рекорд пребывания в космосе, следует из... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T03:26

2021-09-26T03:26

2021-09-26T03:32

светлана савицкая

роскосмос

валентина терешкова

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина в 2023 году может установить национальный женский рекорд пребывания в космосе, следует из программы полета Международной космической станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Ранее сообщалось, что полет Кикиной на МКС планируется осенью 2022 года.Согласно программе, россиянка полетит на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года и пробудет на МКС 188 дней до 18 марта 2023 года.В настоящее время российский женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой, которая совершила два полета на орбитальной станции "Мир" суммарной длительностью 178 дней. При этом мировой рекорд пребывания в космосе у американки Пегги Уитсон, которая за три экспедиции на МКС налетала 666 дней.Кикина в отряде "Роскосмоса" единственная женщина среди 29 космонавтов.До сих пор в космосе побывали четыре женщины из России: Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (1982, 1984), Елена Кондакова (1994-1995, 1997) и Елена Серова (2014-2015). Актрисе Юлии Пересильд в октябре 2021 года предстоит стать пятой, Кикиной осенью 2022 года - шестой.

https://ria.ru/20210925/vykhod-1751734710.html

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светлана савицкая, роскосмос, валентина терешкова, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд