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Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе - РИА Новости, 26.09.2021
Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина в 2023 году может установить национальный женский рекорд пребывания в космосе, следует из... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T03:26
2021-09-26T03:32
светлана савицкая
роскосмос
валентина терешкова
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина в 2023 году может установить национальный женский рекорд пребывания в космосе, следует из программы полета Международной космической станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Ранее сообщалось, что полет Кикиной на МКС планируется осенью 2022 года.Согласно программе, россиянка полетит на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года и пробудет на МКС 188 дней до 18 марта 2023 года.В настоящее время российский женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой, которая совершила два полета на орбитальной станции "Мир" суммарной длительностью 178 дней. При этом мировой рекорд пребывания в космосе у американки Пегги Уитсон, которая за три экспедиции на МКС налетала 666 дней.Кикина в отряде "Роскосмоса" единственная женщина среди 29 космонавтов.До сих пор в космосе побывали четыре женщины из России: Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (1982, 1984), Елена Кондакова (1994-1995, 1997) и Елена Серова (2014-2015). Актрисе Юлии Пересильд в октябре 2021 года предстоит стать пятой, Кикиной осенью 2022 года - шестой.
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светлана савицкая, роскосмос, валентина терешкова, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд
03:26 26.09.2021 (обновлено: 03:32 26.09.2021)
 
Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе

Анна Кикина может установить рекорд пребывания россиянок в космосе в 2023 году

© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтовЧлен российского отряда космонавтов Анна Кикина
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина в 2023 году может установить национальный женский рекорд пребывания в космосе, следует из программы полета Международной космической станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что полет Кикиной на МКС планируется осенью 2022 года.
Согласно программе, россиянка полетит на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года и пробудет на МКС 188 дней до 18 марта 2023 года.
В настоящее время российский женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой, которая совершила два полета на орбитальной станции "Мир" суммарной длительностью 178 дней. При этом мировой рекорд пребывания в космосе у американки Пегги Уитсон, которая за три экспедиции на МКС налетала 666 дней.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 03:26
Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
Кикина в отряде "Роскосмоса" единственная женщина среди 29 космонавтов.
До сих пор в космосе побывали четыре женщины из России: Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (1982, 1984), Елена Кондакова (1994-1995, 1997) и Елена Серова (2014-2015). Актрисе Юлии Пересильд в октябре 2021 года предстоит стать пятой, Кикиной осенью 2022 года - шестой.
 
Светлана СавицкаяРоскосмосВалентина ТерешковаКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия Пересильд
 
 
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