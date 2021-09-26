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США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных нужд
США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных
США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных нужд
Министерство обороны США сообщило о планах по созданию ядерных микрореакторов для военных нужд. Об этом пишет Business Insider. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T17:36
2021-09-26T17:36
в мире
атомная энергетика
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство обороны США сообщило о планах по созданию ядерных микрореакторов для военных нужд. Об этом пишет Business Insider.Потребление энергии в армии Соединенных Штатов продолжит расти, поэтому оборонное ведомство создаст маленькие модульные реакторы мощностью от одного до 50 мегаватт. Они смогут функционировать независимо от электрических сетей. Прототип силовой установки разработают две компании — BWXT Advance Technologies из Вирджинии и X-energy из Мэриленда. Его представят Пентагону в начале 2022 года.Эксперты отмечают, что у такой технологии все же есть минусы: микрореактор может стать мишенью для противников американской армии, особенно во время транспортировки.
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в мире, атомная энергетика, министерство обороны сша
17:36 26.09.2021
 
США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных нужд

США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных нужд

CC BY-SA 2.0 / Oregon State University / Полномасштабный макет верхней трети ядерного модуля NuScale Power
Полномасштабный макет верхней трети ядерного модуля NuScale Power - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
CC BY-SA 2.0 / Oregon State University /
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство обороны США сообщило о планах по созданию ядерных микрореакторов для военных нужд. Об этом пишет Business Insider.
Потребление энергии в армии Соединенных Штатов продолжит расти, поэтому оборонное ведомство создаст маленькие модульные реакторы мощностью от одного до 50 мегаватт. Они смогут функционировать независимо от электрических сетей. Прототип силовой установки разработают две компании — BWXT Advance Technologies из Вирджинии и X-energy из Мэриленда. Его представят Пентагону в начале 2022 года.

"Безопасный, маленький и переносной реактор удовлетворит растущий спрос военных на энергию. <…> Он станет поддержкой для армии США в критически важных операциях в отдаленных суровых условиях", — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что у такой технологии все же есть минусы: микрореактор может стать мишенью для противников американской армии, особенно во время транспортировки.
Экспериментальный сверхпроводящий токамак в городе Хэфэй, Китай - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 14:43Авторы
Энергетика будущего? Китай запускает ториевые ядерные реакторы
 
В миреатомная энергетикаМинистерство обороны США
 
 
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