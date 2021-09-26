США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных нужд
США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных нужд
CC BY-SA 2.0 / Oregon State University / Полномасштабный макет верхней трети ядерного модуля NuScale Power
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство обороны США сообщило о планах по созданию ядерных микрореакторов для военных нужд. Об этом пишет Business Insider.
Потребление энергии в армии Соединенных Штатов продолжит расти, поэтому оборонное ведомство создаст маленькие модульные реакторы мощностью от одного до 50 мегаватт. Они смогут функционировать независимо от электрических сетей. Прототип силовой установки разработают две компании — BWXT Advance Technologies из Вирджинии и X-energy из Мэриленда. Его представят Пентагону в начале 2022 года.
"Безопасный, маленький и переносной реактор удовлетворит растущий спрос военных на энергию. <…> Он станет поддержкой для армии США в критически важных операциях в отдаленных суровых условиях", — говорится в материале.
Эксперты отмечают, что у такой технологии все же есть минусы: микрореактор может стать мишенью для противников американской армии, особенно во время транспортировки.
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