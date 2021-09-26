https://ria.ru/20210926/reaktory-1751893893.html

США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных нужд

США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных

США разрабатывают ядерные микрореакторы для военных нужд

Министерство обороны США сообщило о планах по созданию ядерных микрореакторов для военных нужд. Об этом пишет Business Insider. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T17:36

2021-09-26T17:36

2021-09-26T17:36

в мире

атомная энергетика

министерство обороны сша

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство обороны США сообщило о планах по созданию ядерных микрореакторов для военных нужд. Об этом пишет Business Insider.Потребление энергии в армии Соединенных Штатов продолжит расти, поэтому оборонное ведомство создаст маленькие модульные реакторы мощностью от одного до 50 мегаватт. Они смогут функционировать независимо от электрических сетей. Прототип силовой установки разработают две компании — BWXT Advance Technologies из Вирджинии и X-energy из Мэриленда. Его представят Пентагону в начале 2022 года.Эксперты отмечают, что у такой технологии все же есть минусы: микрореактор может стать мишенью для противников американской армии, особенно во время транспортировки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/kitay-1750537779.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, атомная энергетика, министерство обороны сша