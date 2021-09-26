https://ria.ru/20210926/pokholodanie-1751915064.html
Москвичей предупредили о похолодании до нуля
Москвичей предупредили о скором похолодании до нуля
Москвичей предупредили о похолодании до нуля
В середине следующей рабочей недели температура в Москве может упасть до нуля, заявил RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T22:45
2021-09-26T22:45
2021-09-26T22:45
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
анатолий цыганков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582656872_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_670c07664126dfea451ee54d98c97fa5.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В середине следующей рабочей недели температура в Москве может упасть до нуля, заявил RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.Как рассказал синоптик, Москву в ближайшее время ждет потепление, но оно будет неустойчивым."У нас до вторника идет влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный. Но температура, в принципе, немного выше нормы", — уточнил он.По словам специалиста, в ночь на понедельник ожидается от семи до девяти градусов тепла, днем до 12, в ночь на вторник — 5-7 градусов, днем до плюс 11, а затем ожидается рост давления."Поэтому переменная облачность, без осадков… Ночь на среду — ноль-плюс два, местами туманы", — предупредил Цыганков.Синоптик ожидает теплую погоду до субботы: днем столбики термометра поднимутся до 15 градусов, что выше нормы.
https://ria.ru/20210926/prognoz-1751851450.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582656872_441:0:3132:2018_1920x0_80_0_0_8b0afb9ba7e41520bdb86ff4c362730b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), анатолий цыганков
Москвичей предупредили о похолодании до нуля
Синоптик Цыганков предупредил о похолодании до нуля в Москве
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
В середине следующей рабочей недели температура в Москве
может упасть до нуля, заявил RT
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков
.
Как рассказал синоптик, Москву в ближайшее время ждет потепление, но оно будет неустойчивым.
"У нас до вторника идет влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный. Но температура, в принципе, немного выше нормы", — уточнил он.
По словам специалиста, в ночь на понедельник ожидается от семи до девяти градусов тепла, днем до 12, в ночь на вторник — 5-7 градусов, днем до плюс 11, а затем ожидается рост давления.
"Поэтому переменная облачность, без осадков… Ночь на среду — ноль-плюс два, местами туманы", — предупредил Цыганков.
Синоптик ожидает теплую погоду до субботы: днем столбики термометра поднимутся до 15 градусов, что выше нормы.