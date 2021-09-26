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Москвичей предупредили о похолодании до нуля
Москвичей предупредили о скором похолодании до нуля
Москвичей предупредили о похолодании до нуля
В середине следующей рабочей недели температура в Москве может упасть до нуля, заявил RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T22:45
2021-09-26T22:45
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
анатолий цыганков
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В середине следующей рабочей недели температура в Москве может упасть до нуля, заявил RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.Как рассказал синоптик, Москву в ближайшее время ждет потепление, но оно будет неустойчивым."У нас до вторника идет влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный. Но температура, в принципе, немного выше нормы", — уточнил он.По словам специалиста, в ночь на понедельник ожидается от семи до девяти градусов тепла, днем до 12, в ночь на вторник — 5-7 градусов, днем до плюс 11, а затем ожидается рост давления."Поэтому переменная облачность, без осадков… Ночь на среду — ноль-плюс два, местами туманы", — предупредил Цыганков.Синоптик ожидает теплую погоду до субботы: днем столбики термометра поднимутся до 15 градусов, что выше нормы.
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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), анатолий цыганков
22:45 26.09.2021
 
Москвичей предупредили о похолодании до нуля

Синоптик Цыганков предупредил о похолодании до нуля в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖенщина с детской коляской гуляет в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Женщина с детской коляской гуляет в сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В середине следующей рабочей недели температура в Москве может упасть до нуля, заявил RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Как рассказал синоптик, Москву в ближайшее время ждет потепление, но оно будет неустойчивым.
"У нас до вторника идет влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный. Но температура, в принципе, немного выше нормы", — уточнил он.
По словам специалиста, в ночь на понедельник ожидается от семи до девяти градусов тепла, днем до 12, в ночь на вторник — 5-7 градусов, днем до плюс 11, а затем ожидается рост давления.
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"Поэтому переменная облачность, без осадков… Ночь на среду — ноль-плюс два, местами туманы", — предупредил Цыганков.
Синоптик ожидает теплую погоду до субботы: днем столбики термометра поднимутся до 15 градусов, что выше нормы.
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Анатолий Цыганков
 
 
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