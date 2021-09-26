https://ria.ru/20210926/pokholodanie-1751915064.html

Москвичей предупредили о похолодании до нуля

Москвичей предупредили о скором похолодании до нуля

Москвичей предупредили о похолодании до нуля

В середине следующей рабочей недели температура в Москве может упасть до нуля, заявил RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T22:45

2021-09-26T22:45

2021-09-26T22:45

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

анатолий цыганков

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В середине следующей рабочей недели температура в Москве может упасть до нуля, заявил RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.Как рассказал синоптик, Москву в ближайшее время ждет потепление, но оно будет неустойчивым."У нас до вторника идет влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный. Но температура, в принципе, немного выше нормы", — уточнил он.По словам специалиста, в ночь на понедельник ожидается от семи до девяти градусов тепла, днем до 12, в ночь на вторник — 5-7 градусов, днем до плюс 11, а затем ожидается рост давления."Поэтому переменная облачность, без осадков… Ночь на среду — ноль-плюс два, местами туманы", — предупредил Цыганков.Синоптик ожидает теплую погоду до субботы: днем столбики термометра поднимутся до 15 градусов, что выше нормы.

https://ria.ru/20210926/prognoz-1751851450.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), анатолий цыганков