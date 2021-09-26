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В Кремле назвали тему предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
В Кремле назвали тему предстоящих переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 26.09.2021
В Кремле назвали тему предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган будут обсуждать ситуацию в Сирии, включая Идлиб, где продолжается террористическая активность,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:24
2021-09-26T14:24
2021-09-26T14:24
война в сирии
реджеп тайип эрдоган
сирия
владимир путин
дмитрий песков
идлиб (мухафаза)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган будут обсуждать ситуацию в Сирии, включая Идлиб, где продолжается террористическая активность, мешающая процессу урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Как ожидается, главы государств встретятся на следующей неделе."Два президента проявили политическую волю и нашли в себе переговорные потенциалы для того, чтобы сесть, много часов просидеть и договориться. Договоренности были достигнуты. К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии. Все это наверняка будет на повестке дня", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" Владимиру Соловьеву в программе "Москва.Кремль.Путин".
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реджеп тайип эрдоган, сирия, владимир путин, дмитрий песков, идлиб (мухафаза), россия
В Кремле назвали тему предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Песков: Путин и Эрдоган будут обсуждать ситуацию в Сирии, включая Идлиб