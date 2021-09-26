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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210926/parizh-1751853424.html
Глава Еврокомиссии оценила инсталляцию "Триумфальная арка в обертке"
Глава Еврокомиссии оценила инсталляцию "Триумфальная арка в обертке" - РИА Новости, 26.09.2021
Глава Еврокомиссии оценила инсталляцию "Триумфальная арка в обертке"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "грандиозной" инсталляцию "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:26
2021-09-26T10:37
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еврокомиссия
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культура
новости культуры
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "грандиозной" инсталляцию "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева в Париже.На прошлой неделе в Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке". Она открыта для публики с 18 сентября по 3 октября."Я очень рада, что смогла увидеть работу Христо и Жанны-Клод на Триумфальной арке во время моего визита в Париж. Грандиозно!" - написала она на своей странице в Twitter, прикрепив свою фотографию на фоне инсталляции.Христо и его жена Жанна-Клод уже обернули тканью Пон-Неф в Париже, Рейхстаг в Берлине и плавучие пирсы в Италии, но их мечтой было сделать "обертку" для Триумфальной арки. Разработкой этого проекта они занимались с 1962 года. Художник скончался в 2020 году, а его жена - в 2009, однако их мечту осуществил племянник Владимир Явашев.Реализация проекта обошлась в 14 миллионов евро за счёт продаж оригинальных работ Христо. Для покрытия памятника потребовалось порядка 25 тысяч квадратных метров ткани, а также три тысячи метров красной ленты, чтобы арка выглядела как подарочная упаковка. В оборачивании участвовали 95 человек.
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РИА Новости
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60
Кадры арт-инсталляции "Триумфальная арка в обертке"
В Парижа состоялось официальное открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке" по проекту художника Христо Явашева. Среди присутствующих были замечены президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры Розелин Башло-Наркен.
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в мире, берлин (город), париж, италия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, новости культуры
10:26 26.09.2021 (обновлено: 10:37 26.09.2021)
 
Глава Еврокомиссии оценила инсталляцию "Триумфальная арка в обертке"

Глава Еврокомиссии назвала грандиозной инсталляцию "Триумфальная арка в обертке" в Париже

© REUTERS / Gonzalo FuentesТриумфальная арка в Париже, обернутая тканью по давнему проекту художника Христо Явашева
Триумфальная арка в Париже, обернутая тканью по давнему проекту художника Христо Явашева - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "грандиозной" инсталляцию "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева в Париже.
На прошлой неделе в Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке". Она открыта для публики с 18 сентября по 3 октября.
Кадры арт-инсталляции Триумфальная арка в обертке - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 19:00Культура
В Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке"
"Я очень рада, что смогла увидеть работу Христо и Жанны-Клод на Триумфальной арке во время моего визита в Париж. Грандиозно!" - написала она на своей странице в Twitter, прикрепив свою фотографию на фоне инсталляции.
Христо и его жена Жанна-Клод уже обернули тканью Пон-Неф в Париже, Рейхстаг в Берлине и плавучие пирсы в Италии, но их мечтой было сделать "обертку" для Триумфальной арки. Разработкой этого проекта они занимались с 1962 года. Художник скончался в 2020 году, а его жена - в 2009, однако их мечту осуществил племянник Владимир Явашев.
Реализация проекта обошлась в 14 миллионов евро за счёт продаж оригинальных работ Христо. Для покрытия памятника потребовалось порядка 25 тысяч квадратных метров ткани, а также три тысячи метров красной ленты, чтобы арка выглядела как подарочная упаковка. В оборачивании участвовали 95 человек.
 
КультураВ миреБерлин (город)ПарижИталияЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенНовости культуры
 
 
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