https://ria.ru/20210926/parizh-1751853424.html

Глава Еврокомиссии оценила инсталляцию "Триумфальная арка в обертке"

Глава Еврокомиссии оценила инсталляцию "Триумфальная арка в обертке" - РИА Новости, 26.09.2021

Глава Еврокомиссии оценила инсталляцию "Триумфальная арка в обертке"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "грандиозной" инсталляцию "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T10:26

2021-09-26T10:26

2021-09-26T10:37

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "грандиозной" инсталляцию "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева в Париже.На прошлой неделе в Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке". Она открыта для публики с 18 сентября по 3 октября."Я очень рада, что смогла увидеть работу Христо и Жанны-Клод на Триумфальной арке во время моего визита в Париж. Грандиозно!" - написала она на своей странице в Twitter, прикрепив свою фотографию на фоне инсталляции.Христо и его жена Жанна-Клод уже обернули тканью Пон-Неф в Париже, Рейхстаг в Берлине и плавучие пирсы в Италии, но их мечтой было сделать "обертку" для Триумфальной арки. Разработкой этого проекта они занимались с 1962 года. Художник скончался в 2020 году, а его жена - в 2009, однако их мечту осуществил племянник Владимир Явашев.Реализация проекта обошлась в 14 миллионов евро за счёт продаж оригинальных работ Христо. Для покрытия памятника потребовалось порядка 25 тысяч квадратных метров ткани, а также три тысячи метров красной ленты, чтобы арка выглядела как подарочная упаковка. В оборачивании участвовали 95 человек.

https://ria.ru/20210916/christo-1750401797.html

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Кадры арт-инсталляции "Триумфальная арка в обертке" В Парижа состоялось официальное открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке" по проекту художника Христо Явашева. Среди присутствующих были замечены президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры Розелин Башло-Наркен. 2021-09-26T10:26 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, берлин (город), париж, италия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, новости культуры