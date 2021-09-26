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Столтенберг и Боррель провели переговоры с лидерами Сербии и Косово
Столтенберг и Боррель провели переговоры с лидерами Сербии и Косово - РИА Новости, 26.09.2021
Столтенберг и Боррель провели переговоры с лидерами Сербии и Косово
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенной республики... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T16:09
2021-09-26T16:09
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евросоюз
миг-29
ми-35
александр вучич
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти на фоне роста напряженности между сербами и косовскими властями."Для Белграда и Приштины жизненно важно демонстрировать сдержанность и вернуться к диалогу", - написал Солтенберг в Twitter по итогам переговоров.Он напомнил, что в задачу международного контингента KFOR под руководством НАТО по-прежнему входит обеспечение безопасной и спокойной обстановки, а также свободы передвижения для всех.В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с лидерами Сербии и Косово указал на их ответственность за безопасность и благополучие местного населения. "Косово и Сербия должны найти решения для разрядки ситуации, договориться о дальнейших действиях. ЕС будет активно поддерживать такие усилия", - говориться в письменном заявлении Борреля.В минувшую субботу глава Евросовета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Косово принять меры по деэскалации ситуации и откликнуться на призывы переговоров под эгидой Евросоюза. В том числе, он выступил за вывод специальных сил полиции Косово и удаление баррикад. Также Мишель призвал стороны продолжить переговоры в соответствии с предложением спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу в небе были замечены и истребители МиГ-29.Министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.Косовская полиция ранее выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но остались там до субботы. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись.Полиция самопровозглашенной республики объявила ранее, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает негативную реакцию сербов и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html
https://ria.ru/20210924/zhurnalisty-1751711727.html
https://ria.ru/20210925/mesto-1751817231.html
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в мире, twitter, греция, сербия, евросоюз, миг-29, ми-35, александр вучич, евросовет, александр вулин, альбин курти, россия
16:09 26.09.2021
 
Столтенберг и Боррель провели переговоры с лидерами Сербии и Косово

Столтенберг и Боррель обсудили с лидерами Сербии и Косово рост напряженности в регионе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти на фоне роста напряженности между сербами и косовскими властями.
"Для Белграда и Приштины жизненно важно демонстрировать сдержанность и вернуться к диалогу", - написал Солтенберг в Twitter по итогам переговоров.
Он напомнил, что в задачу международного контингента KFOR под руководством НАТО по-прежнему входит обеспечение безопасной и спокойной обстановки, а также свободы передвижения для всех.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с лидерами Сербии и Косово указал на их ответственность за безопасность и благополучие местного населения. "Косово и Сербия должны найти решения для разрядки ситуации, договориться о дальнейших действиях. ЕС будет активно поддерживать такие усилия", - говориться в письменном заявлении Борреля.
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В минувшую субботу глава Евросовета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Косово принять меры по деэскалации ситуации и откликнуться на призывы переговоров под эгидой Евросоюза. В том числе, он выступил за вывод специальных сил полиции Косово и удаление баррикад. Также Мишель призвал стороны продолжить переговоры в соответствии с предложением спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.
Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу в небе были замечены и истребители МиГ-29.
Министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.
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Косовская полиция ранее выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но остались там до субботы. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись.
Полиция самопровозглашенной республики объявила ранее, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает негативную реакцию сербов и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
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