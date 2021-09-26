https://ria.ru/20210926/napryazhennost-1751886444.html

Столтенберг и Боррель провели переговоры с лидерами Сербии и Косово

Столтенберг и Боррель провели переговоры с лидерами Сербии и Косово - РИА Новости, 26.09.2021

Столтенберг и Боррель провели переговоры с лидерами Сербии и Косово

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенной республики... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T16:09

2021-09-26T16:09

2021-09-26T16:09

в мире

twitter

греция

сербия

евросоюз

миг-29

ми-35

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти на фоне роста напряженности между сербами и косовскими властями."Для Белграда и Приштины жизненно важно демонстрировать сдержанность и вернуться к диалогу", - написал Солтенберг в Twitter по итогам переговоров.Он напомнил, что в задачу международного контингента KFOR под руководством НАТО по-прежнему входит обеспечение безопасной и спокойной обстановки, а также свободы передвижения для всех.В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с лидерами Сербии и Косово указал на их ответственность за безопасность и благополучие местного населения. "Косово и Сербия должны найти решения для разрядки ситуации, договориться о дальнейших действиях. ЕС будет активно поддерживать такие усилия", - говориться в письменном заявлении Борреля.В минувшую субботу глава Евросовета Шарль Мишель призвал стороны конфликта в Косово принять меры по деэскалации ситуации и откликнуться на призывы переговоров под эгидой Евросоюза. В том числе, он выступил за вывод специальных сил полиции Косово и удаление баррикад. Также Мишель призвал стороны продолжить переговоры в соответствии с предложением спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу в небе были замечены и истребители МиГ-29.Министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.Косовская полиция ранее выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но остались там до субботы. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись.Полиция самопровозглашенной республики объявила ранее, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает негативную реакцию сербов и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html

https://ria.ru/20210924/zhurnalisty-1751711727.html

https://ria.ru/20210925/mesto-1751817231.html

греция

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, twitter, греция, сербия, евросоюз, миг-29, ми-35, александр вучич, евросовет, александр вулин, альбин курти, россия