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В РЭО рассказали о сложностях переработки упаковки косметики
В РЭО рассказали о сложностях переработки упаковки косметики - РИА Новости, 26.09.2021
В РЭО рассказали о сложностях переработки упаковки косметики
Пудреница состоит из многих компонентов, поэтому переработать ее невозможно, лак же относится к опасным отходам, которые частные лица, как правило, сдать на... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:03
2021-09-26T10:03
общество
российский экологический оператор
бытовой мусор
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пудреница состоит из многих компонентов, поэтому переработать ее невозможно, лак же относится к опасным отходам, которые частные лица, как правило, сдать на утилизацию не могут, говорится в сообщении Российского экологического оператора (РЭО).В РЭО проанализировали сложности переработки упаковки косметики. Как отметили в организации, косметическая промышленность производит в год около 120 миллиардов штук упаковки, а к 2024 году сектор экономики по продаже средств по уходу может достигнуть 650 миллиардов долларов."Пудреницу в этом плане можно считать наиболее "вредной": футляр состоит из металла, пластика, стекла (зеркало) и самого косметического средства. И разделить эту маленькую коробочку на части, которые можно будет отправить на переработку, представляется невозможным. Лак для ногтей можно отнести к категории опасных отходов, поэтому его утилизацией занимаются специализированные предприятия, но, как правило, они принимают отходы только от юридических лиц", - говорится в сообщении.В РЭО уточнили, что наиболее трудноперерабатываемая упаковка находится в сегменте декоративной косметики, которая после использования отправится в бак для смешанных отходов. К такой продукции относятся помада, тушь, подводки, кисти, тканевые маски, крем для рук.Как уточняют в РЭО, в бак для вторичного сырья можно отправить упаковку от следующих видов уходовых средств: шампунь и кондиционер, крем для тела, гель для душа, очищающий гель для лица, средство по удалению макияжа (молочко, мицеллярная вода, лосьон), защитный крем, средства после загара в бутылке, шариковый дезодорант в пластиковой упаковке, баночки из-под кремов и других косметических средств с маркировкой PP (05). Также можно сдать стеклянные, алюминиевые бутылки и банки из-под кремов, дезодорантов и масел. Картонную и бумажную упаковку можно также отправить в бак для вторсырья."Следующая продукция также может быть переработана, но пока сдавать ее можно только в специализированные организации по сбору вторсырья. Среди таких товаров: лаки и спреи для волос, пена для бритья, бритвенные станки, мусс для укладки волос, PET-флаконы, разрезанные и вымытые тюбики, чистые дозаторы (пружинки отдельно), тюбики из-под зубной пасты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210909/pererabotka-1749277138.html
https://ria.ru/20210902/tekhnoparki-1748267034.html
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общество, российский экологический оператор, бытовой мусор
10:03 26.09.2021
 
В РЭО рассказали о сложностях переработки упаковки косметики

В РЭО назвали самые вредные для переработки упаковки косметики

© Фото : Кирилл СалимовСвалка мусора в Челябинске
Свалка мусора в Челябинске - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Фото : Кирилл Салимов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пудреница состоит из многих компонентов, поэтому переработать ее невозможно, лак же относится к опасным отходам, которые частные лица, как правило, сдать на утилизацию не могут, говорится в сообщении Российского экологического оператора (РЭО).
В РЭО проанализировали сложности переработки упаковки косметики. Как отметили в организации, косметическая промышленность производит в год около 120 миллиардов штук упаковки, а к 2024 году сектор экономики по продаже средств по уходу может достигнуть 650 миллиардов долларов.
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"Пудреницу в этом плане можно считать наиболее "вредной": футляр состоит из металла, пластика, стекла (зеркало) и самого косметического средства. И разделить эту маленькую коробочку на части, которые можно будет отправить на переработку, представляется невозможным. Лак для ногтей можно отнести к категории опасных отходов, поэтому его утилизацией занимаются специализированные предприятия, но, как правило, они принимают отходы только от юридических лиц", - говорится в сообщении.
В РЭО уточнили, что наиболее трудноперерабатываемая упаковка находится в сегменте декоративной косметики, которая после использования отправится в бак для смешанных отходов. К такой продукции относятся помада, тушь, подводки, кисти, тканевые маски, крем для рук.
"Обратите внимание, сколько составляющих в упаковке для духов, так ли нужны дозаторы для шампуней и жидкого мыла? А ведь именно эти составляющие в многокомпонентной упаковке невозможно утилизировать, ведь на переработку принимаются чистые отходы. Будете ли вы отмывать дозатор, отделять от него пружинку из металла? Не думаю. Поэтому РЭО призывает приобретать косметику в наиболее простой упаковке, которую 100% можно будет сдать на переработку", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.
Как уточняют в РЭО, в бак для вторичного сырья можно отправить упаковку от следующих видов уходовых средств: шампунь и кондиционер, крем для тела, гель для душа, очищающий гель для лица, средство по удалению макияжа (молочко, мицеллярная вода, лосьон), защитный крем, средства после загара в бутылке, шариковый дезодорант в пластиковой упаковке, баночки из-под кремов и других косметических средств с маркировкой PP (05). Также можно сдать стеклянные, алюминиевые бутылки и банки из-под кремов, дезодорантов и масел. Картонную и бумажную упаковку можно также отправить в бак для вторсырья.
"Следующая продукция также может быть переработана, но пока сдавать ее можно только в специализированные организации по сбору вторсырья. Среди таких товаров: лаки и спреи для волос, пена для бритья, бритвенные станки, мусс для укладки волос, PET-флаконы, разрезанные и вымытые тюбики, чистые дозаторы (пружинки отдельно), тюбики из-под зубной пасты", - говорится в сообщении.
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ОбществоРоссийский экологический операторБытовой мусор
 
 
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