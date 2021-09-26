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Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал - РИА Новости, 26.09.2021
Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
Федеральный закон № 256-ФЗ определяет, что право на материнский капитал появляется у мужчины в том случае, если он единственный усыновитель первого ребенка,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T01:16
2021-09-26T01:16
общество
рэу имени г. в. плеханова
материнский капитал
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральный закон № 256-ФЗ определяет, что право на материнский капитал появляется у мужчины в том случае, если он единственный усыновитель первого ребенка, ранее не пользовался правом на господдержку и если решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Капитанец.Кроме того, мужчина может получить выплату, являясь единственным усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение об усыновлении вступило в силу начиная с 2007 года.Право на маткапитал в ряде случаев переходит к отцу или усыновителю, если право женщины на дополнительные меры господдержки не прекращается, а переходит к супругу. Например, в случае смерти женщины, заключила юрист.
https://ria.ru/20210925/materinstvo-1751776931.html
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общество, рэу имени г. в. плеханова, материнский капитал
01:16 26.09.2021
 
Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал

Доцент РЭУ Плеханец: у мужчины есть право на маткапитал, если он усыновил первого ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина с детской коляской
Мужчина с детской коляской - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральный закон № 256-ФЗ определяет, что право на материнский капитал появляется у мужчины в том случае, если он единственный усыновитель первого ребенка, ранее не пользовался правом на господдержку и если решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Капитанец.
Кроме того, мужчина может получить выплату, являясь единственным усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение об усыновлении вступило в силу начиная с 2007 года.
"Если мужчина в установленном порядке признан в качестве единственного родителя детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой, он также может получить материнский капитал", — обращает внимание эксперт.
Право на маткапитал в ряде случаев переходит к отцу или усыновителю, если право женщины на дополнительные меры господдержки не прекращается, а переходит к супругу. Например, в случае смерти женщины, заключила юрист.
Семья - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 15:59
РПЦ выступила против материнского капитала для семей с суррогатными детьми
 
ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаМатеринский капитал
 
 
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