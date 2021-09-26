https://ria.ru/20210926/matkapital-1751830390.html
Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал - РИА Новости, 26.09.2021
Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
Федеральный закон № 256-ФЗ определяет, что право на материнский капитал появляется у мужчины в том случае, если он единственный усыновитель первого ребенка,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T01:16
2021-09-26T01:16
2021-09-26T01:16
общество
рэу имени г. в. плеханова
материнский капитал
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральный закон № 256-ФЗ определяет, что право на материнский капитал появляется у мужчины в том случае, если он единственный усыновитель первого ребенка, ранее не пользовался правом на господдержку и если решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Капитанец.Кроме того, мужчина может получить выплату, являясь единственным усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение об усыновлении вступило в силу начиная с 2007 года.Право на маткапитал в ряде случаев переходит к отцу или усыновителю, если право женщины на дополнительные меры господдержки не прекращается, а переходит к супругу. Например, в случае смерти женщины, заключила юрист.
https://ria.ru/20210925/materinstvo-1751776931.html
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общество, рэу имени г. в. плеханова, материнский капитал
Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
Доцент РЭУ Плеханец: у мужчины есть право на маткапитал, если он усыновил первого ребенка