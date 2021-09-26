https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751860320.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:36
2021-09-26T11:36
2021-09-26T11:36
распространение коронавируса
магаданская область
республика алтай
здоровье - общество
республика бурятия
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай - 0,15%, Республика Бурятия - 0,16%, Магаданская область - 0,17%", - говорится в сообщении.
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магаданская область
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магаданская область, республика алтай, здоровье - общество, республика бурятия, россия, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 выявили в Республике Алтай - 0,15 процента