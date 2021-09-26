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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751860320.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:36
2021-09-26T11:36
распространение коронавируса
магаданская область
республика алтай
здоровье - общество
республика бурятия
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай - 0,15%, Республика Бурятия - 0,16%, Магаданская область - 0,17%", - говорится в сообщении.
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магаданская область
республика алтай
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магаданская область, республика алтай, здоровье - общество, республика бурятия, россия, коронавирус в россии
11:36 26.09.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 выявили в Республике Алтай - 0,15 процента

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай - 0,15%, Республика Бурятия - 0,16%, Магаданская область - 0,17%", - говорится в сообщении.
Водитель машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 11:31Распространение коронавируса
В России за сутки выявили 22 498 случаев COVID-19
 
Распространение коронавирусаМагаданская областьРеспублика АлтайЗдоровье - ОбществоРеспублика БурятияРоссияКоронавирус в России
 
 
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