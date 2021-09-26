https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751860320.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:36

2021-09-26T11:36

2021-09-26T11:36

распространение коронавируса

магаданская область

республика алтай

здоровье - общество

республика бурятия

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай - 0,15%, Республика Бурятия - 0,16%, Магаданская область - 0,17%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751859309.html

магаданская область

республика алтай

республика бурятия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магаданская область, республика алтай, здоровье - общество, республика бурятия, россия, коронавирус в россии