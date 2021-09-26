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В России за сутки выявили 22 498 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 22 498 случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2021
В России за сутки выявили 22 498 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 22 498, до 7 420 913, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:31
2021-09-26T11:31
2021-09-26T11:31
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 22 498, до 7 420 913, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 498 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 758 (7,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 420 913 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,30%.
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751855089.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выявили 22 498 случаев COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выявили 22 498 случаев COVID-19