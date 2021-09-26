https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751859309.html

В России за сутки выявили 22 498 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 22 498 случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2021

В России за сутки выявили 22 498 случаев COVID-19

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 22 498, до 7 420 913, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:31

2021-09-26T11:31

2021-09-26T11:31

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 22 498, до 7 420 913, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 498 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 758 (7,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 420 913 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,30%.

https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751855089.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии