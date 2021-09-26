https://ria.ru/20210926/kiberbezopasnost-1751857348.html
Нарышкин заявил о гарантиях России по кибербезопасности
Нарышкин заявил о гарантиях России по кибербезопасности - РИА Новости, 26.09.2021
Нарышкин заявил о гарантиях России по кибербезопасности
Россия может гарантировать кибербезопасность на фоне наращивания наступательного потенциала в этой сфере зарубежными странами, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:08
2021-09-26T11:08
2021-09-26T11:08
безопасность
сергей нарышкин
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия может гарантировать кибербезопасность на фоне наращивания наступательного потенциала в этой сфере зарубежными странами, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин."Конечно, мы следим за развитием в этой сфере, потому что мы не должны отстать и мы должны обеспечить национальную безопасность, включая кибербезопасность. <…> Мы видим, как наши партнеры наращивают свой наступательный киберпотенциал как в Соединённых Штатах, так и странах-членах НАТО, но я могу заверить зрителей этой программы, что Россия способна обеспечить и обеспечит информационную безопасность", - сказал он в интервью телеканалу RT.
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/1743482735.html
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безопасность, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Нарышкин заявил о гарантиях России по кибербезопасности
Глава СВР Нарышкин: Россия гарантирует информационную безопасность