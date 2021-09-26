https://ria.ru/20210926/germaniya-1751872016.html

Кандидат в канцлеры Германии Шольц проголосовал под крики экоактивистов

Кандидат в канцлеры Германии Шольц проголосовал под крики экоактивистов - РИА Новости, 26.09.2021

Кандидат в канцлеры Германии Шольц проголосовал под крики экоактивистов

Один из главных кандидатов на место канцлера ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) проголосовал в воскресенье в Потсдаме под крики экоактивистов. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T13:45

2021-09-26T13:45

2021-09-26T13:45

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потсдам

олаф шольц

грета тунберг

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Один из главных кандидатов на место канцлера ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) проголосовал в воскресенье в Потсдаме под крики экоактивистов.На видео, опубликованном Bild live, Шольца, следующего к избирательному участку, сопровождает толпа журналистов, пытаясь задать вопрос, но политик от комментариев воздерживается, а корреспондентов отстраняют руками помощники политика. На избирательный участок кандидат в канцлеры прибыл за руку со своей женой. Он одет в джинсы и белую рубашку с темным пиджаком. На избирательный участок он заходит под крики экоактивистов: "1,5 Grad Klima in den Bundestag!" Таким лозунгом демонстранты призывают депутатов бундестага предпринять меры для ограничения глобального потепления 1,5 градусами.При входе на избирательный участок Шольц надевает чёрную маску, показывает документы и отправляется голосовать. На выходе с участка он под крики экоактивистов делает небольшое заявление. "Сегодня отличная погода, это хороший знак. Я надеюсь, что как можно больше граждан придут на выборы, проголосуют и сделают возможным, чтобы СДПГ получила очень хороший результат", - сказал Олаф журналистам.В пятницу на экологической акции в Берлине с участием шведской активистки Греты Тунберг организаторы митинга неоднократно заявляли, что все партии, участвующие в нынешних выборах, не уделяют должного внимания климатической повестке и слишком мало усилий прилагают для того, чтобы предотвратить глобальное потепление выше, чем на 1,5 градуса.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.

https://ria.ru/20210926/shtaynmayer-1751871410.html

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в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, потсдам, олаф шольц, грета тунберг