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В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 26.09.2021
В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:55
2021-09-26T10:55
2021-09-26T10:55
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило четыре раза ", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, также по территории ДНР было выпущено 28 мин калибром 120 и 82 миллиметра.
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о четырех обстрелах из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ