Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/donbass-1751855997.html
В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 26.09.2021
В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:55
2021-09-26T10:55
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_e326a0943013912b074f0436db8e0e05.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило четыре раза ", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, также по территории ДНР было выпущено 28 мин калибром 120 и 82 миллиметра.
https://ria.ru/20210924/ucheniya-1751670662.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ecf51fb6cdc4bb50cd4ac5233f440d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:55 26.09.2021
 
В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о четырех обстрелах из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило четыре раза ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, также по территории ДНР было выпущено 28 мин калибром 120 и 82 миллиметра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:02
Киев набирает резервистов из Донбасса для учений с НАТО, заявили в ДНР
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич пообещал задействовать силы для защиты сербского населения в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния