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Макей заявил генсеку ООН о ложных обвинениях Минска в области миграции
Макей заявил генсеку ООН о ложных обвинениях Минска в области миграции - РИА Новости, 26.09.2021
Макей заявил генсеку ООН о ложных обвинениях Минска в области миграции
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в Нью-Йорке обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ложные обвинения Минска в провоцировании... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:10
2021-09-26T11:10
в мире
оон
белоруссия
минск
латвия
евросоюз
александр лукашенко
владимир макей
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МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в Нью-Йорке обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ложные обвинения Минска в провоцировании рисков, в том числе в области миграции.Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Глава внешнеполитического ведомства подробно прокомментировал звучащие со стороны ряда стран в адрес Беларуси ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции, рассказал о действительной обстановке на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сообщило в воскресенье агентство Белта со ссылкой на пресс-службу МИД.Согласно сообщению, стороны отметили традиционно высокий уровень и дружеский характер взаимодействия Белоруссии и ООН. "Генеральный секретарь подтвердил свое личное теплое и уважительное отношение к Белоруссии, высказал готовность к продолжению продуктивного и конструктивного сотрудничества по всем направлениям", - говорится там.В сообщении отмечается, что собеседники обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня. Макей проинформировал Гутерреша о развитии внутриполитической ситуации в Белоруссии и процессах, связанных с обсуждением конституционных преобразований в стране.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210722/litva-1742320531.html
https://ria.ru/20210917/litva-1750582498.html
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в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей , антониу гутерреш
11:10 26.09.2021
 
Макей заявил генсеку ООН о ложных обвинениях Минска в области миграции

Глава МИД Белоруссии заявил генсеку ООН о ложных обвинениях Минска в области миграции

© РИА Новости / Вальдемар Довейко / Перейти в фотобанкПолицейские возле лагеря мигрантов на литовско-белорусской границе
Полицейские возле лагеря мигрантов на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Вальдемар Довейко
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Читать ria.ru в
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в Нью-Йорке обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ложные обвинения Минска в провоцировании рисков, в том числе в области миграции.
Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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В МИД призвали Литву сотрудничать с Белоруссией по проблеме миграции
"Глава внешнеполитического ведомства подробно прокомментировал звучащие со стороны ряда стран в адрес Беларуси ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции, рассказал о действительной обстановке на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сообщило в воскресенье агентство Белта со ссылкой на пресс-службу МИД.
Согласно сообщению, стороны отметили традиционно высокий уровень и дружеский характер взаимодействия Белоруссии и ООН. "Генеральный секретарь подтвердил свое личное теплое и уважительное отношение к Белоруссии, высказал готовность к продолжению продуктивного и конструктивного сотрудничества по всем направлениям", - говорится там.
В сообщении отмечается, что собеседники обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня. Макей проинформировал Гутерреша о развитии внутриполитической ситуации в Белоруссии и процессах, связанных с обсуждением конституционных преобразований в стране.
"Стороны констатировали позитивную и созидательную роль инициатив Республики Беларусь в ООН, способствующих стабильности в мире. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению тесных, дружеских контактов", - подчеркивается в сообщении.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреООНБелоруссияМинскЛатвияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоВладимир МакейАнтониу Гутерреш
 
 
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