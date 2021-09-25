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В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 25.09.2021
В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано к югу от побережья Африки, передает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:29
2021-09-25T09:29
в мире
землетрясение
африка
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано к югу от побережья Африки, передает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 5.21 по времени UTC (8.21 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.
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в мире, землетрясение, африка
09:29 25.09.2021
 
В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8

К югу от побережья Африки произошло землетрясение магнитудой 5,8

© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано к югу от побережья Африки, передает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 5.21 по времени UTC (8.21 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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В миреЗемлетрясениеАфрика
 
 
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