https://ria.ru/20210925/zemletryasenie-1751744099.html
В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 25.09.2021
В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано к югу от побережья Африки, передает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:29
2021-09-25T09:29
2021-09-25T09:29
в мире
землетрясение
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_be6f39a9ab15badc75f57d7d30855f5b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано к югу от побережья Африки, передает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 5.21 по времени UTC (8.21 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.
https://ria.ru/20210924/zemletryasenie-1751646656.html
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_200:0:3400:2400_1920x0_80_0_0_828942e9c284d1deb80931ccb78f34d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение, африка
В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8
К югу от побережья Африки произошло землетрясение магнитудой 5,8