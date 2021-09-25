https://ria.ru/20210925/zemletryasenie-1751744099.html

В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 25.09.2021

В Африке произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано к югу от побережья Африки, передает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:29

2021-09-25T09:29

2021-09-25T09:29

в мире

землетрясение

африка

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано к югу от побережья Африки, передает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 5.21 по времени UTC (8.21 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

https://ria.ru/20210924/zemletryasenie-1751646656.html

африка

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2021

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в мире, землетрясение, африка