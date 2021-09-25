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Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021
Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе складывается серьезная и необходимо максимально ускорить... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T03:44
2021-09-25T03:44
общество
благовещенск
амурская область
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
россия
коронавирус covid-19
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе складывается серьезная и необходимо максимально ускорить вакцинацию.Как уточняет правительство Приамурья, об этом Орлов заявил на заседании оперативного штаба области.Сейчас в Приамурье, по данным властей, от COVID-19 привито 57,3% от плана (в среднем по России – 49,7%). Вторую прививку в регионе успели поставить 47,2% от плана вакцинации."При этом медицинские работники вакцинированы на 99,1% от плана, сотрудники сферы образования — 95,2%, социальные работники – 95%. Жители области старше 60 лет вакцинированы на 47% от плана. В регионе идет повторная вакцинация медиков", - отмечают власти.Со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву сообщается, что недостатка вакцины в регионе нет. В ближайшее время Приамурье получит еще 33 тысячи доз препарата.Сделать прививку от COVID-19 можно в любой поликлинике Амурской области. В Благовещенске вакцинация проводится и в мобильных пунктах, которые по вечерам работают в крупных торговых центрах города, также в ближайшее время будет организована работа выездных бригад медиков на площадках в разные районы Благовещенска.
https://ria.ru/20210925/testirovanie-1751735148.html
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общество, благовещенск, амурская область, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), россия, коронавирус covid-19
03:44 25.09.2021
 
Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19

Губернатор Амурской области Орлов сообщил о необходимости максимально ускорить вакцинацию

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе складывается серьезная и необходимо максимально ускорить вакцинацию.
Как уточняет правительство Приамурья, об этом Орлов заявил на заседании оперативного штаба области.
"В ряде регионов страны отмечается рост заболеваемости COVID-19. По опыту можно сказать, что она вырастет и у нас. С наступлением холодов дополнительно начнется "накладка" сезонных ОРВИ и гриппа. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риски. Сейчас вакцинация жителей области от коронавируса в максимально короткие сроки становится главной нашей задачей, на этом мы должны сконцентрировать внимание в первую очередь", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Сейчас в Приамурье, по данным властей, от COVID-19 привито 57,3% от плана (в среднем по России – 49,7%). Вторую прививку в регионе успели поставить 47,2% от плана вакцинации.
"При этом медицинские работники вакцинированы на 99,1% от плана, сотрудники сферы образования — 95,2%, социальные работники – 95%. Жители области старше 60 лет вакцинированы на 47% от плана. В регионе идет повторная вакцинация медиков", - отмечают власти.
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Со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву сообщается, что недостатка вакцины в регионе нет. В ближайшее время Приамурье получит еще 33 тысячи доз препарата.
"При этом отмечается снижение темпов вакцинации, в том числе и повторной. Особенно низкие показатели в Тындинской, Мазановской, Ромненской и Магдагачинской больницах. Неудовлетворительны также темпы вакцинации среди студентов благовещенских вузов", - добавляет правительство Приамурья.
Сделать прививку от COVID-19 можно в любой поликлинике Амурской области. В Благовещенске вакцинация проводится и в мобильных пунктах, которые по вечерам работают в крупных торговых центрах города, также в ближайшее время будет организована работа выездных бригад медиков на площадках в разные районы Благовещенска.
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ОбществоБлаговещенскАмурская областьЗдоровье - ОбществоВасилий Орлов (губернатор)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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