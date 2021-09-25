https://ria.ru/20210925/vaktsinatsiya-1751735258.html

Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19

Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021

Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе складывается серьезная и необходимо максимально ускорить... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T03:44

2021-09-25T03:44

2021-09-25T03:44

общество

благовещенск

амурская область

здоровье - общество

василий орлов (губернатор)

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745365698_0:49:1306:784_1920x0_80_0_0_8ef3215ad5a0caf352bc9e168396e531.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе складывается серьезная и необходимо максимально ускорить вакцинацию.Как уточняет правительство Приамурья, об этом Орлов заявил на заседании оперативного штаба области.Сейчас в Приамурье, по данным властей, от COVID-19 привито 57,3% от плана (в среднем по России – 49,7%). Вторую прививку в регионе успели поставить 47,2% от плана вакцинации."При этом медицинские работники вакцинированы на 99,1% от плана, сотрудники сферы образования — 95,2%, социальные работники – 95%. Жители области старше 60 лет вакцинированы на 47% от плана. В регионе идет повторная вакцинация медиков", - отмечают власти.Со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву сообщается, что недостатка вакцины в регионе нет. В ближайшее время Приамурье получит еще 33 тысячи доз препарата.Сделать прививку от COVID-19 можно в любой поликлинике Амурской области. В Благовещенске вакцинация проводится и в мобильных пунктах, которые по вечерам работают в крупных торговых центрах города, также в ближайшее время будет организована работа выездных бригад медиков на площадках в разные районы Благовещенска.

https://ria.ru/20210925/testirovanie-1751735148.html

https://ria.ru/20210924/smertnost-1751719049.html

благовещенск

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, благовещенск, амурская область, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), россия, коронавирус covid-19