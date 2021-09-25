Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
Губернатор Амурской области Орлов сообщил о необходимости максимально ускорить вакцинацию
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе складывается серьезная и необходимо максимально ускорить вакцинацию.
Как уточняет правительство Приамурья, об этом Орлов заявил на заседании оперативного штаба области.
"В ряде регионов страны отмечается рост заболеваемости COVID-19. По опыту можно сказать, что она вырастет и у нас. С наступлением холодов дополнительно начнется "накладка" сезонных ОРВИ и гриппа. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риски. Сейчас вакцинация жителей области от коронавируса в максимально короткие сроки становится главной нашей задачей, на этом мы должны сконцентрировать внимание в первую очередь", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Сейчас в Приамурье, по данным властей, от COVID-19 привито 57,3% от плана (в среднем по России – 49,7%). Вторую прививку в регионе успели поставить 47,2% от плана вакцинации.
"При этом медицинские работники вакцинированы на 99,1% от плана, сотрудники сферы образования — 95,2%, социальные работники – 95%. Жители области старше 60 лет вакцинированы на 47% от плана. В регионе идет повторная вакцинация медиков", - отмечают власти.
Со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву сообщается, что недостатка вакцины в регионе нет. В ближайшее время Приамурье получит еще 33 тысячи доз препарата.
"При этом отмечается снижение темпов вакцинации, в том числе и повторной. Особенно низкие показатели в Тындинской, Мазановской, Ромненской и Магдагачинской больницах. Неудовлетворительны также темпы вакцинации среди студентов благовещенских вузов", - добавляет правительство Приамурья.
Сделать прививку от COVID-19 можно в любой поликлинике Амурской области. В Благовещенске вакцинация проводится и в мобильных пунктах, которые по вечерам работают в крупных торговых центрах города, также в ближайшее время будет организована работа выездных бригад медиков на площадках в разные районы Благовещенска.